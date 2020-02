AURUBIS - Ganz schwach nach Zahlen

Aurubis AG - WKN: 676650 - ISIN: DE0006766504 - Kurs: 49,040 € (XETRA)

Aurubis erzielt im 1. Quartal einen Umsatz von 2,709 Mrd. EUR (VJ: 2,614 Mrd. EUR, Prognose: 2,719 Mrd. EUR), ein operatives EBT von 31 Mio. EUR (VJ: 40 Mio. EUR, Prognose: 33 Mio. EUR) und einen Nettogewinn von 24 Mio. EUR (VJ: 30 Mio. EUR). Der Ausblick für 2019/2020 wird bestätigt.

Quelle: Guidants News

Die Aurubis-Aktie fiel nach dem Allzeithoch bei 86,80 EUR deutlich ab. Sie fiel auf 34,97 EUR zurück und durchbrach in dieser Abwärtsbewegung auch den Aufwärtstrend seit dem Jahr 2003. Nach dem Tief bei 34,97 EUR aus dem August 2019 bildete die Aktie eine inverse SKS aus und zog danach auf 58,00 EUR. Mit diesem hoch erreichte sie den gebrochenen langfristigen Aufwärtstrend.

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Seit Mitte Dezember fällt der Wert wieder zurück. Nach einem Tief bei 48,43 EUR erholte er sich zwar für einige Tage, blieb zuletzt aber am kurzfristigen Abwärtstrend hängen. Heute reagiert die Aktie auf die aktuellen Zahlen sehr negativ. Nach einer Eröffnung mit einem Abwärtsgap zwischen 53,00 und 52,28 EUR gerät der Kupferwert immer weiter unter Druck und nähert sich inzwischen sogar dem Tief bei 48,43 EUR deutlich an.

Und jetzt?

Sollte die Aurubis-Aktie unter 48,43 EUR abfallen, müsste mit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung seit Mitte Dezember gerechnet werden. In diesem Fall könnte es zu Abgaben in Richtung 43,25/20 EUR und damit an die Nackenlinie der inversen SKS kommen. Für einen erneuten Aufwärtsschub in Richtung 58,00 EUR oder sogar darüber hinaus müsste die Aktie zunächst den kurzfristigen Abwärtstrend bei heute 53,97 EUR durchbrechen.

Zusätzlich lesenswert:

CISCO - Das wird jetzt wichtig

AIRBUS - Schwache Eröffnung nach Zahlen wird gekauft

CONTINENTAL - Dieses Tradingszenario ist verlockend!

Aurubis-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)