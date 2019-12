Ausblick 2020: Ist Defensive 2020 Trump(f)?

Wie fundamental gerechtfertigt war die Aktienrallye 2019 eigentlich? Was spricht für, was gegen eine Fortsetzung? Harter Brexit vom Tisch - kehrt Vertrauen nach Europa zurück und damit womöglich Kurspotential? Fragen von Antje Erhard an Marcus Landau, DZ Bank.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008