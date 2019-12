Ausblick 2020: Jörg Scherer - Euro runter, Gold rauf

Auf dem Riesenrad in Düsseldorf: Jörg Scherer von der HSBC und Antje Erhard nehmen ihren Mut zusammen und checken auf dem wirklich großen Rad ein, zum Thema Jahresausblicke. Bleibt der Euro in seinem ewigen Abwärtstrend? Wieso ist Jörg Scherer anders als die meisten fundamentalen Analysten recht skeptisch für Europas Währung? Kommt Gold wieder zurück, obwohl zuletzt die Luft raus war? Was ist das neue Kursziel 2020? Und wie viel geht mittelfristig bzw. auf längere Sicht? Nachzulesen ausführlich: https://www.hsbc-zertifikate.de/pdfs/archive/marktbeobachtungen/201912_marktbeobachtungen.pdf

