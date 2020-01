Nach dem starken Lauf an Europas Aktienmärkten im Jahr 2019 ist die Luft auch für den deutschen Leitindex Dax dünner geworden. Eine Talfahrt wie 2018 im Sog eskalierender Spannungen zwischen den USA und China halten Experten aber für unwahrscheinlich – trotz zahlreicher Konjunkturrisiken etwa durch den nach wie vor ungelösten Handelskrieg zwischen den USA und China sowie den Brexit. Die Mehrheit sieht sogar abnehmende Rezessionsrisiken. Zudem dürften die Notenbanken im Zweifel mit Billiggeld parat stehen, um der Wirtschaft zu helfen. Im Jahresverlauf könnten aber Wolken über den Börsen auftauchen. Ein großer Unsicherheitsfaktor ist etwa die US-Präsidentschaftswahl.

Für den Dax prognostizieren Analysten erst einmal neue Höchststände. Mitte Dezember 2019 hatte sich der Leitindex bereits bis auf weniger als 200 Punkte an sein Rekordhoch von 13596 Zählern aus dem Januar 2018 herangepirscht, bevor ihn im ruhigen vorweihnachtlichen Handel ein wenig die Kraft verließ. Den Rücksetzer nennt Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel eine „gesunde kurzfristige Konsolidierung“. Aus charttechnischer Sicht „bleibt der Aufwärtsmodus, der sich seit Oktober etabliert hat, davon unberührt“, sagte er.

Experte Milan Cutkovic von Axitrader spricht ebenfalls von einem „langfristig intakten Aufwärtstrend“ und sieht im Falle eines Rückschlages im Bereich zwischen 12786 und 12883 Punkten eine wichtige Unterstützung. Solange der Dax nicht durch diesen Bereich durchsackt, bleibt der positive Trend also bestehen.

Dennoch rechnen Experten im Vergleich zum Bullenjahr 2019 mit seinem satten Plus von mehr als 25 Prozent für 2020 unter dem Strich mit eher mageren Gewinnen. Ein Kursplus im zweistelligen Prozentbereich hat kaum einer auf dem Schirm. Wegen der vielen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten weltweit könnte es zudem turbulent zugehen. Auf eine gute erste Jahreshälfte könnte eine schwächere zweite folgen, glaubt etwa Marktstratege Mislav Matejka von der Bank JPMorgan.

Die großen Konflikte sind immer noch nicht gelöst

Die Hauptrisiken des alten Jahres, der internationale Zollkonflikt und der Brexit, bestehen schließlich fort. Der Teilerfolg im US-chinesischen Handelsstreit und der klare Sieg der Konservativen bei der britischen Parlamentswahl haben die Sorgen zwar gemildert. Die anstehenden weiteren Verhandlungen dürften aber kompliziert und zäh werden.

So bleibt der langfristige Kampf um die globale Vormachtstellung zwischen den USA und China bestehen, wie Stratege Talib Sheikh vom Vermögensverwalter Jupiter Asset Management betont. Zudem geht der britische Premierminister Boris Johnson mit Blick auf den Brexit ins Risiko. Er schließt einen No-Deal-Austritt am 31. Januar 2020 nicht aus. Und er will offenbar eine Verlängerung der Übergangsphase nach dem Brexit, in der bis Ende 2020 zunächst so gut wie alles beim Alten bleibt, gesetzlich ausschließen.

Weitere geopolitische Unwägbarkeiten stehen 2020 mit dem US-Präsidentschaftswahlkampf an, der laut JPMorgan Konsumenten, aber auch Unternehmen und Investoren in der weltgrößten Volkswirtschaft in die Passivität zwingen könnte. Ganz nach dem Motto: erst einmal abwarten, wer das Rennen im November macht.

In Deutschland werden vorgezogene Bundestagswahlen nicht ausgeschlossen, während in Italien zwar nur Regionalwahlen anstehen, dafür aber gleich acht. Außerdem gilt die europafreundliche Koalition in Rom als fragil. Neue Parlamentswahlen werden daher auch in der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone von Marktexperten als potenzielle Gefahr gesehen.

Trotz der zahlreichen Risiken erwarten Volkswirte übereinstimmend eine Aufhellung der wirtschaftlichen Aussichten für die meisten Industrieländer. Und sollten sich die Perspektiven doch eintrüben, dürften die Notenbanken aktiv werden. So hält es der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel, für möglich, dass die US-Notenbank Fed der Wirtschaft 2020 mit Leitzinssenkungen unter die Arme greifen muss.

Gleichzeitig hält die Europäische Zentralbank (EZB) an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest. Die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat außerdem schon klar gemacht, dass sie von den Regierungen fiskalpolitische Unterstützung erwarte, um die Wirtschaft der Eurozone zu stimulieren. Für Aktieninvestments sind dies trotz aller Risiken in Summe positive Voraussetzungen.

Prognosen für die europäischen Aktienmärkte

Die Deutsche Bank sieht den Dax per Ende des Jahres 2020 bei rund 14000 Punkten, was aktuell ein Plus im mittleren einstelligen Prozentbereich bedeutet. Rückenwind sieht ihr Chef-Anlagestratege Ulrich Stephan durch die historisch niedrigen Kapitalmarktzinsen. Diese seien „kein Phänomen, das Anleger aussitzen können“, sagte er. Statt Jahr für Jahr reale Kapitalverluste mit Giro- oder Tagesgeldkonten in Kauf zu nehmen, sollten Anleger auch Wertpapiere in Betracht ziehen – vor allem Aktien.

Die Commerzbank ist etwas vorsichtiger und prognostiziert 13700 Dax-Punkte für das Jahresende, wobei Stratege Andreas Hürkamp den Index zwischen 11800 und 14400 Punkten schwanken sieht. Der EuroStoxx 50, der 2019 ähnlich stark wie der Dax zugelegt hat, wird von der Deutschen Bank bei 3770 Punkten und von der Commerzbank bei 3800 Punkten gesehen. Damit hätte der Leitindex der Eurozone so gut wie keine Luft mehr nach oben.

Anlagestratege Christian Kahler von der DZ Bank ist noch skeptischer für die europäischen Börsen gestimmt. Er spricht 2020 sogar von einem „Murmeltiermarkt“ für den Dax, den er auf Jahressicht letztlich seitwärts laufen sieht. Zum Jahresende prognostiziert er für den Dax 13200 Punkte, nach einem Rückschlag bis auf 13000 um die Jahresmitte herum. Für den EuroStoxx 50 rechnet er mit 3700 Punkten. Die Risiken für die Weltwirtschaft blieben hoch, woran auch die ultra-expansive Geldpolitik der EZB nichts ändern werde.

Deutschland mit seiner starken Exportausrichtung sei vom Zollstreit besonders betroffen und werde der weltweiten Wirtschaftsentwicklung erneut hinterherhinken. Ein Einstieg ist laut Kahler daher aktuell nicht ratsam. Im übrigen Europa indes, wo die Unternehmensgewinne solider als im zyklischen Dax wüchsen, könnten bereits investierte Anleger 2020 dagegen zumindest attraktive „Stillhalteprämien“ in Form von Dividenden einstreichen.

Ins selbe Horn bläst die Societe Generale: „Das Chance/Risiko-Profil an den europäischen Aktienmärkten ist inzwischen asymmetrisch mit nur begrenztem Aufwärtspotenzial 2020.“ Der Dax sei wegen seiner zahlreichen exportorientierten und zyklischen Unternehmen schwankungsanfälliger als andere europäische Indizes. Den Pariser Cac 40 halten sie zugleich für den ausgewogensten und am stärksten diversifizierten Index.

Lesen Sie auch: Raumfahrt – Ein Blick aus der Investment-Perspektive auf diesen aufstrebenden Sektor

Die Prognosen für die US-Märkte – Die Präsidentschaftswahl könnte heikel werden

Fast elf Jahre ist der Aufschwung des US-Aktienmarkts nun schon alt. Und allen Unkenrufen zum Trotz stehen die Chancen für eine Fortsetzung laut Experten nicht schlecht. „Ein Aufwärtszyklus stirbt nicht, nur weil er alt ist,“ sagt Stratege Mislav Matejka von der Bank JPMorgan mit Blick auf die US-Konjunktur, die dem Aktienmarkt seit Jahren Rückenwind verleiht. Allerdings zeichnen sich am Horizont einige dunkle Wolken ab, so dass 2020 zweigeteilt verlaufen könnte. Gerade der ungelöste US-chinesische Handelsstreit, die US-Notenbank Fed und die US-Präsidentschaftswahl könnten im späteren Jahresverlauf zu Spielverderbern werden.

Vorerst sprechen die Vorzeichen für weitere Kursgewinne. Gerade große, institutionelle Investoren hielten sich laut Matejka zuletzt eher zurück und könnten bald wieder mehr Geld in Aktien stecken. So sei ein Wirtschaftsabschwung in den USA zumindest in den kommenden Quartalen unwahrscheinlich. Denn die zuletzt teils angeschlagene Stimmung in der Industrie dürfte sich erholen und die jüngsten Leitzinssenkungen der US-Notenbank Fed sollten der Wirtschaft im ersten Halbjahr Rückenwind liefern. Die Experten der Investmentbank Goldman Sachs rechnen darüber hinaus mit ungebremster Kauflaune der US-Konsumenten, die eine wichtige Stütze der Wirtschaft sind.

Auch die Charttechnik spricht für weitere Kursgewinne, wie Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel erklärt. Gerade nach den Rekordhochs der wichtigsten US-Indizes Dow Jones Industrial, S&P 500 und Nasdaq 100 gebe es vorerst keine Hürden mehr. Auf Basis der vergangenen Entwicklung errechnet Altmann für den breit gefassten S&P 500 ein Ziel von rund 3480 Punkten; sogar 3640 Zähler wären bei fortgesetztem Schwung möglich. Damit sieht er bis zu 13,6 Prozent Luft nach oben. Dem technologielastigen Nasdaq 100 traut der Experte ein Plus von mehr als zwölf Prozent auf 9700 Punkte zu. Sogar die Marke von 10.000 Punkten sei denkbar. Spätestens da sollten Anleger aber vorsichtig werden.

Ganz so große Sprünge wie 2019, als der Dow Jones mehr als ein Fünftel, der S&P um mehr als ein Viertel und der Nasdaq 100 um mehr als ein Drittel zulegten, scheinen damit eher unwahrscheinlich. Denn eines steht fest: Nach den steilen Kursanstiegen 2019 ist bereits reichlich Positives in die Kurse eingepreist, Risiken wurden zuletzt eher links liegen gelassen. Wie viele Vorschusslorbeeren verteilt wurden, werde beim Blick auf die in Summe stagnierenden Gewinne der S&P-500-Unternehmen deutlich, erklärt der Chef-Anlagestratege der Commerzbank, Chris-Oliver Schickentanz. Er sieht zwar noch keine Blase am Aktienmarkt, gibt aber zu bedenken, „dass die fundamentalen Erwartungen an das Jahr 2020 nicht ohne sind“.

Risiken gibt es viele: „Ein polarisierender US-Präsidentschaftswahlkampf, Margendruck bei Unternehmen, hohe Unternehmensschulden und kaum mehr Zinssenkungen durch die wichtigen Notenbanken () werden die Anleger in 2020 auf die Probe stellen“, schreiben die Experten der schweizerischen Bank Credit Suisse in ihrem Jahresausblick. Hinzu kommen der US-chinesische Handelsstreit und die weiter schwelenden Risiken rund um den Brexit.

JPMorgan-Stratege Matejka rechnet denn auch mit einem Jahr der zwei Hälften. Während der Aktienmarkt seinen guten Lauf zunächst fortsetzen sollte, dürfte ein Teil der Gewinne in der zweiten Jahreshälfte zusammenschmelzen. Denn dann könnte die hohe Verschuldung vieler Unternehmen stärker ins Bewusstsein der Anleger rücken, ebenso wie eine mögliche Rezession, deren Wahrscheinlichkeit nach der US-Präsidentschaftswahl steigen könnte.

Gerade dieses politische Hauptereignis des Jahres könnte den Investoren die Stimmung ein wenig verderben, glaubt Matejka. Eigentlich seien Wahljahre gute Börsenjahre. In diesem Fall könnten sich am Ende jedoch zwei politische Extreme gegenüberstehen, die bei Investoren den Eindruck erweckten, dass die Börse so oder so zum Verlierer der Wahl werde. Denn sollten die Demokraten gewinnen, könnte das eine stärkere Regulierung und ein aus Börsensicht ungünstigeres Steuersystem bedeuten. So macht Elizabeth Warren, parteilinke Anwärterin auf eine Präsidentschaftskandidatur für die Demokraten, unter anderem die Zerschlagung der Tech-Riesen zu einem Eckpunkt ihres Wahlprogramms.

Sollte hingegen Trump eine zweite Amtszeit antreten, könnte er wie von der Leine gelassen handeln, da eine nochmalige Wiederwahl nicht möglich ist. Trump könnte dann im Handelsstreit mit China auf mehr Konfrontation setzen, der Zollkrieg könnte eskalieren. Vor diesem Hintergrund glaubt Matejka, dass gerade die zweite Hälfte eines insgesamt positiven Börsenjahres 2020 holprig wird.

Noch mehr Wasser in den Wein gießt Marktstratege Albert Edwards von der Societe Generale. Er ist ein langjähriger Kritiker der Geldpolitik insbesondere der US-Notenbank, und verweist immer wieder auf verdeckt schwelende Risiken am Arbeitsmarkt sowie in puncto Inflation. Edwards sieht in der jüngsten Entwicklung der Einzelhandelsumsätze ein mögliches Signal einer nachlassenden Kauflaune der US-Konsumenten. Das Fass zum Überlaufen bringen könnte dann eine rasche Abkühlung des US-Arbeitsmarktes, erklärt er.

Die Prognosen für die asiatischen Märkte – Steckt in den Schwellenländern das größte Potenzial?

Das hohe Wirtschaftswachstum vieler Länder und die Geldflut der Zentralbanken dürften 2020 Asiens Börsen Kursgewinne bescheren. Denn nachdem die mächtige US-Notenbank ihren Leitzins 2019 bereits drei Mal gesenkt hat, um den Aufschwung der Wirtschaft zu verlängern, könnten nun Anlegergelder nach Asien fließen statt in US-Staatsanleihen. Der expansive Schwenk der Fed dürfte die Finanzmarktbedingungen insbesondere in den Schwellenländern verbessern und so letztlich deren Aktienmärkte stützen, sagt Stefan Scheurer, Investmentstratege des Vermögensverwalters Allianz Global Investors.

Doch so riesig wie der Kontinent ist, so unterschiedlich sind regional die Chancen und Risiken. Dabei ist die große Unbekannte im Hintergrund die Handelspolitik des US-Präsidenten. Jeder Tweet von Donald Trump zum Zollstreit mit China hat das Zeug, die Investoren entweder in Jubelstimmung oder in Angst zu versetzten.

Der von Trump angezettelte Konflikt der beiden größten Volkswirtschaften der Welt belastet bereits das Wirtschaftswachstum in China. Sollte dies zunehmen, könnte das negativ auf ganz Asien ausstrahlen. Aktuell herrscht zwar in puncto Handelsstreit erst einmal Ruhe, nachdem die USA und China eine Teileinigung erzielt haben, die Unsicherheit bleibt jedoch. So sieht es aktuell eher nach einem Waffenstillstand als nach einem Lösungsansatz aus.

Lesen Sie auch: Chinas Mega-Projekt „Neue Seidenstraße“ – Eine Neuordnung der globalen Wirtschaftsrouten

„Der Handelsstreit und die globale Wachstumsschwäche lassen viele Anleger vor Asien-Investments zurückschrecken“, sagt Tilmann Galler, Kapitalmarktexperte beim Vermögensverwalter JPMorgan Asset Management. „Doch es gibt viel Potenzial.“ So hätten die asiatischen Volkswirtschaften in den letzten 23 Jahren eine fast beispiellose Aufholjagd begonnen, was Fortschritt und Wohlstand betrifft. Auf dem Kontinent entstünden zur Zeit große Binnenmärkte, mit strukturell steigender Nachfrage nach Konsumgütern, Medizin und Finanzdienstleistungen.

Für die Region spricht nach Ansicht der Anlageexperten von HSBC Global Asset Management aber nicht nur das hohe Wachstum in den kommenden Jahren, sondern auch die oftmals günstige Bewertung der Wertpapiermärkte. HSBC-Fachmann Bill Maldonado verweist darauf, dass das lokale Aktienbarometer MSCI Asia Pacific ex Japan 2019 den großen Handelsplätzen in den USA und Europa hinterher hinkte. Sollten 2020 die Geschäfte der Industrieunternehmen anziehen oder das Wachstum der chinesischen Volkswirtschaft an Fahrt gewinnen, könnten die asiatischen Aktienmärkte Maldonado zufolge deutlich nach vorne preschen – wahrscheinlich angeführt von den chinesischen Börsen in Shanghai, Shenzhen und Hongkong.

Dabei sind die Börsen Festlandchinas in Shanghai und Shenzhen weniger abhängig vom internationalen Handelsgeschehen, dort entscheiden in besonderem Maße Entwicklungen auf nationaler Ebene über Wohl und Wehe. „In China profitiert der Binnenkonsum von der wachsenden Mittelschicht und den recht vielen unterstützenden Konjunkturmaßnahmen in letzter Zeit“, sagt Morgan Harting, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter AllianceBernstein.

Paras Anand von der Fondsgesellschaft Fidelity äußert sich etwas skeptischer: „Ein Risiko für globale Anleger bleibt Chinas Verschuldung.“ Sorgen bereitet Experten insbesondere der Schattenbanksektor, über den sich Unternehmen häufig Geld beschaffen. Anand erklärt aber auch, dass Firmen im Staatsbesitz bereits mit verschiedenen Maßnahmen das Kreditwachstum begrenzt hätten.

Andernorts in Asien sieht die französische Bank Societe Generale Chancen in Taiwan und Südkorea. Dort könnte die steigende Nachfrage nach Halbleiterprodukten das Wachstum und damit auch die Aktienmärkte antreiben.

Die größten Risiken in der Region sieht Portfoliomanager Antti Raappana von Danske Bank Asset Management derweil in Indonesien und in Indien, wo inländische Entwicklungen den Schwung an den Börsen bremsen könnten. So bleibt abzuwarten, ob die vom indischen Premierminister Narendra Modi angestoßenen Reformen letztlich greifen werden. Zuletzt kam es in dem riesigen Land zu Massenprotesten gegen das neue Einwanderungsgesetz.

Japan spielt als einzige G7-Nation in Asien eine Sonderrolle. Der Staat hat mit Problemen wie Überalterung und schwachem Wachstum zu kämpfen. Der Aktienmarkt in Tokio leidet zudem immer noch unter dem Platzen der Blase vor rund 30 Jahren. Jens Ehrhardt, Chef der DJE Kapital AG, blickt trotzdem positiv in die Zukunft: „Japan ist nach der Wall Street jener Aktienmarkt mit den größten Aktienrückkäufen.“ Da auch die Zentralbank über börsengehandelte Fonds Aktien kaufe, und die internationalen Investoren so stark in Japan unterinvestiert seien wie vor Antritt der Regierung unter Shinzo Abe im Jahr 2012, könnte die Börse in Tokio im globalen Vergleich überdurchschnittlich abschneiden.

(onvista/dpa-AFX)

Titelfoto: kentoh / Shutterstock.com

– Anzeige –

5G: der neue Technologie-Standard läutet eine neue Ära ein. Diese Aktie könnte jetzt von der gigantischen Mobilfunk-Revolution profitieren!

Die 5 G Infrastruktur ist noch lange nicht unter voller Last. Und jetzt, kurz BEVOR der richtige Hype um 5G losgeht, können Anleger noch in ein Unternehmen investieren, das eine wesentliche Schlüsselposition bei dieser Basis-Technologie besitzt. Denke nur an all die neuen Anwendungen und Produkte, die 5G ermöglichen oder verbessern wird: Autonomes Fahren, Industrie 4.0, Smart Cities, Virtuelle Realität, Erweiterte Realität (Augmented Reality), Big Data, Digitale Gesundheit, und Internet der Dinge. Der visionäre „Vater der Sensoren“ Janusz Bryzek nennt es sogar „das größte Wachstum in der Geschichte der Menschheit“. Dieses wachstumsstarke Tech-Unternehmen ist hervorragend positioniert, um von diesem Jahrhundert-Trend im Mobilfunksektor jetzt möglicherweise massiv zu profitieren. Es ist das kritische Bindeglied für alle Daten, die durch Mobilfunkwellen um die Welt reisen. Facebook, Airbnb, Uber und Lyft gehören bereits zu seinen Kunden. Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben. Klick hier für weitere Informationen zu der Aktie, von denen wir glauben, dass sie von diesem Trend profitieren wird. Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „Die Aktie, die von der gigantischen Mobilfunk-Revolution 5G profitieren kann“ jetzt an!