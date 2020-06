Ausblick auf die FED-Sitzung am Mittwoch: Steht auch in den USA eine jahrelange Nullzinsphase bevor?

Die US-Notenbank Fed dürfte an ihrem Corona-Krisenkurs zunächst kaum etwas ändern. Dies ist die Erwartung vieler Fachleute für die an diesem Dienstag und Mittwoch anstehende Sitzung des geldpolitischen Rats FOMC. Die Fed gibt ihre Entscheidungen am Mittwochabend (10. Juni) bekannt. Zu größeren Neuerungen dürfte es nach Expertenmeinung nicht kommen.

Beachtung dürften jedoch neue Prognosen zu Wachstum, Inflation und Arbeitsmarkt hervorrufen. Die Fed reicht diese Schätzungen nach, die eigentlich im März hätten veröffentlicht werden sollen. Wegen der massiven Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden sie jedoch zunächst zurückgehalten.

Steht nun auch in Amerika eine jahrelange Nullzinsphase bevor?

Darüber hinaus wird die Notenbank neue Zinsprognosen bekanntgeben. Diese sind Ergebnis der Einschätzung der einzelnen Ratsmitglieder. Fachleute gehen davon aus, dass die meisten Fed-Notenbanker aufgrund der extremen Verwerfungen der Corona-Krise auf Jahre hinaus mit Zinsen an der Nulllinie rechnen.

Paul Ashworth, US-Chefökonom des britischen Analysehauses Capital Economics, kann sich grundsätzlich weitere Maßnahmen der Fed vorstellen. Allerdings dürften diese nicht akut anstehen. Schon seit längerem diskutiert wird etwa die Möglichkeit negativer Leitzinsen. Bisher lehnen jedoch viele US-Notenbanker diesen Schritt ab, so auch der Fed-Vorsitzende Jerome Powell. Ein Argument lautet, die Erfahrungen in anderen Wirtschaftsräumen wie Japan oder der Eurozone seien durchwachsen.

Daneben könnte die Fed ihre Geldpolitik, wie bereits in der Finanzkrise geschehen, an das Erreichen bestimmter wirtschaftlicher Größen binden. Beispielsweise könnten so lange Nullzinsen versprochen werden, bis die sprunghaft gestiegene Arbeitslosigkeit wieder auf ein Normalmaß gefallen ist. „Dies ist gegenwärtig aber eine eher akademische Debatte, urteilt Fed-Experte Bernd Weidensteiner von der Commerzbank. Schließlich erwarte der Markt aktuell auch ohne weiteres Zutun der Fed auf Jahre hinaus Nullzinsen. „Große zusätzliche Impulse lassen sich so wohl kaum verabreichen.“

Als denkbar gilt auch die Möglichkeit, nicht nur den kurzfristigen Leitzins zu fixieren, sondern über Wertpapierkäufe auch bestimmte Zinsniveaus an den Kapitalmärkten anzupeilen. Dieses Instrument namens „Yield Curve Control“ wird schon seit längerem von der japanischen Notenbank und seit kürzerem, wenn auch in abgeschwächter Form, von der australischen Zentralbank betrieben. Ökonom Ashworth kann sich eine derartige Zinssteuerung für die Zukunft zwar vorstellen. Derzeit sieht er dazu aber keine große Notwendigkeit.

Bei einigen Marktbeobachtern macht sich dennoch die Sorge breit, dass die FED die guten Jobdaten aus dem Mai als Anlass nehmen wird, die Geldspritzen zu reduzieren und ein Auslaufen der täglichen Anleihenaufkäufe auf den Weg zu bringen. Das wiederum könnte für Nervosität an den Märkten sorgen – viele Experten sind der Ansicht, dass der jetzige Run an den Finanzmärkten einzig allein von den Geldern der Notenbanken befeuert wird und von nichts sonst. Sollte diese Liquiditätsquelle versiegelt werden, dann drohen auch wieder fallende Kurse.

So wie jetzt hat die FED noch nie in den Markt eingegriffen

Die bisherige Reaktion der Federal Reserve auf die Corona-Pandemie ist beispiellos und stellt selbst ihr Eingreifen in der Finanzkrise deutlich in den Schatten. Nicht nur hat sie die Leitzinsen auf fast null Prozent verringert. Auch wurden die Kapitalmarktzinsen über Wertpapierkäufe in bisher ungekanntem Ausmaß zusätzlich gedrückt. Die Spitze des Eisbergs wurde Ende März erreicht, als die Wertpapierkäufe allein in einer Woche fast 400 Milliarden US-Dollar betrugen. In der Folge hat sich die Bilanz der Fed dramatisch auf aktuell 7,2 Billionen Dollar ausgeweitet. Vor der Finanzkrise war es ein Zehntel dessen.

Doch nicht nur der Summe nach sprengt der Einsatz der Fed alles bisher dagewesene. So hat die Notenbank rund ein Dutzend Kreditprogramme aufgelegt, mit der sie die Kreditvergabe an private Haushalte, Unternehmen und Kommunen steuern will. Das Gesamtvolumen dieser Programme beläuft sich auf 2,3 Billionen Dollar, wovon aber erst ein Bruchteil abgerufen wurde. Einige der Programme, darunter die „Main Street Lending Facility“ für kleine und mittelgroße Unternehmen, sind noch gar nicht aktiviert.

