AUSBLICK: Die Konjunkturdaten der Woche aus den USA im Überblick

NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA ballen sich die Konjunkturdaten in der Woche vom 23. bis 27. November an einem Tag. Grund ist der nationale Feiertag "Thanksgiving", der auf den Donnerstag fällt. Am darauffolgenden Freitag ruht ein großer Teil des Wirtschaftslebens ebenfalls. Daher werden am Mittwoch zahlreiche Konjunkturzahlen veröffentlicht.

Darüber hinaus veröffentlicht die US-Notenbank Fed ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung am Mittwochabend. Besonders tiefe Einblicke in die US-Geldpolitik dürften sich nicht ergeben. Dafür verlief der Auftritt von Notenbankchef Jerome Powell nach der Sitzung zu unspektakulär. Die Fed hat sich wegen der Corona-Krise ohnehin über Jahre hinaus auf Niedrigstzinsen festgelegt. Zudem kauft sie weiterhin in erheblichem Ausmaß Wertpapiere wie amerikanische Staatsanleihen.

Die Konjunkturdaten der Woche im Überblick:

Prognose Vorwert

MONTAG, 23. NOVEMBER

15.45 Uhr Markit-PMI, Nov Industrie 53,0 53,4 Dienste 55,0 56,9 (vorläufig, in Pkt)

DIENSTAG, 24. NOVEMBER

15.00 Uhr FHFA Hauspreisindex, Sept Monatsvergleich +0,5 +1,5

Case-Shiller-Hauspreisindex, Sept Monatsvergleich +0,60 +0,47 Jahresvergleich +4,80 +5,18

16.00 Uhr Verbrauchervertrauen Conf. Board, Nov 97,9 100,9 (in Pkt)

MITTWOCH, 25. NOVEMBER

14.30 Uhr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe 733 742 (Vorwoche, in Tsd)

Auftragseingang langl. Güter, Okt +0,9 +1,9 ohne Transport +0,5 +0,9

Arbeitskostenindex, Q3

BIP, Q3 Quartalsvergleich +33,1 +33,1 (2. Schätzung)

Persönliche Einnahmen, Okt +0,0 +0,9 Konsumausgaben, Okt +0,4 +1,4 PCE-Preisnindex, Kern gg VJ +1,4 +1,5

16.00 Uhr Konsumklima Uni Michigan, Nov 77,0 77,0 (in Pkt, 1. Schätzung)

Verkauf neuer Häuser, Okt Monatsvergleich +1,5 -3,5

20.00 Uhr Notenbankprotokoll (Fed-Minutes)

DONNERSTAG, 26. NOVEMBER

Feiertag, keine entscheidenden Daten erwartet

FREITAG, 27. NOVEMBER

keine entscheidenden Daten erwartet

*Erstschätzung

(Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben)

