Ausbruch des DAX auf Wochensicht - Rekordhoch nur 100 Punkte entfernt

Mehrwöchige Trading-Zone überwunden

Der DAX startete heute erneut stärker und konnte sich wie am Vortag zügig auf der Oberseite neue Verlaufshochs erschließen. Dabei übersprang er gleich zum Handelsstart die 15.300 und drang in die Widerstandszone der letzten Wochen tief ein.

Zur Gesamtverfassung der Märkte sprachen wir am Morgen mit unserem Händler und begutachteten insbesondere die jüngst stark gefallenen Aktien aus dem Wasserstoff-Sektor:

Bis zum Mittag legte der Index weiter zu und konnte letztlich die Range-Kante überwinden. Direkt vor den US-Arbeitsmarktdaten, welche sehr stark erwartet wurden.

Es kam anders und zeigt, dass Wirtschaftsdaten schwer zu prognostizieren sind. Nur 266.000 neue Stellen wurden in den USA außerhalb der Landwirtschaft geschaffen. Ökonomen hatten im Vorfeld mit 978.000 neuen Arbeitsplätzen gerechnet. Zudem wurde die Zahl aus dem März auf 770.000 revidiert.

Im ersten Moment stiegen die Aktienmärkte, der Euro zum Dollar und ebenfalls der Goldpreis. Die Unsicherheit schwang jedoch mit, so dass die US-Eröffnung erst einmal einer "Schaukelbörse" glitt. Der Trend und die erste Reaktion vor allem bei den Technologiewerten zeigte, dass ein langsameres Wirtschaftswachstum mit weiter niedrigen Zinsen gleichgesetzt und für den Aktienmarkt als positiv interpretiert wurde.

So näherte sich der DAX bis zum Handelsende seinen Tageshochs an, übertrag sogar die 15.400 und schloss ganz knapp unter der runden Marke. Ein Aufschlag von 200 Punkten, der die Entfernung zum Allzeithoch auf 102 Punkte verringert.

Auch der Dow Jones legte im Zuge dieser Daten weiter zu, ebenso der S&P500. Beide Indizes erklommen ein neues Rekordlevel. Die Tagesparameter zeigen eine nahezu identische Volatilität wie am Vortag auf:

Eröffnung 15.348,32 Tageshoch 15.406,41 Tagestief 15.290,20 Vortageskurs 15.196,74 Schlusskurs 15399,46

Damit blieb die Schwankungsbreite am Aktienmarkt konstant und der Aufwärtsdruck weiter hoch, wie der Intraday-Verlauf aufzeigt:

Bezogen auf das Wochentief hat der Index rund 500 Punkte aufholen können.

Welche Aktien standen an diesem turbulenten DAX-Handelstag im Blickfeld der Anleger?

Aktien-Bewegungen im DAX

Nach den Ergebnissen von Siemens Energy und Infineon in dieser Woche legte auch der Mutterkonzern Siemens selbst heute Zahlen vor. Der Industriekonzern konnte seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr anheben. Es soll ein Nettogewinnanstieg (per Ende September) von bis zu 48 Prozent auf dann 5,7 bis 6,2 Milliarden Euro erzielt werden. Das begeisterte die Anleger heute.

Stärkster Wert war allerdings die Adidas AG, welche den stärksten Anstieg seit einem halben Jahr binnen eines Handelstages zeigte. Der Konzern erwartet einen währungsbereinigten Anstieg des Umsatzes "im hohen Zehner-Prozentbereich" und erfüllt damit bestens die Prognosen. Diese wurden im abgelaufene Quartal weit verbessert. Rund 8 Prozent ging es heute mit den Aktien nach oben.

Es gab jedoch auch Gewinnmitnahmen bei einigen Aktien wie der Deutschen Post und Covestro, die an den vergangenen Tagen gut gelaufen waren. Auch die Volkswagen-Aktie verlor etwas, trotz der guten Aussichten für das Gesamtjahr.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie beeinflusste dieser Handelstag das mittelfristige Chartbild?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Mit dem dritten Gewinntag in Folge wurde nicht nur das große Minus vom Dienstag aufgeholt, sondern auch ein neues Verlaufshoch erzielt, was den DAX über die Range der letzten Wochen brachte.

Die Seitwärtszone wurde damit auf der Oberseite verlassen, was wir in diesem Tageschart eindeutig sehen:

Bis zum Rekordhoch sind es im DAX nun noch rund 100 Punkte. Kann er in der Folgewoche an die Rekorde der Wall Street anknüpfen?

Dies erörtern wir ab Montag wieder in der Vorbörse mit Andreas Bernstein und dann im weiteren Handelsverlauf im Interview am Mittag mit einem Händler. Verpassen Sie auch nicht das Wochenformat am Samstag auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange.

