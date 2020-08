Ausbruch erfolgt und 13.000 kurz erreicht

Nach dem kleinen Kursplus vom Montag und dem erneuten Test der 12.750 konnte der Deutsche Aktienindex heute seinen Ausbruch vollziehen. Bereits in der Vorbörse deutete sich dies an und wurde im regulären XETRA-Handel dann eindrucksvoll bestätigt. Hier stand nicht nur die 12.900 als Ziel auf der Agenda sondern gleich die runde Marke von 13.000 Punkten. Was waren die Treiber am Markt?

Ausbruch im DAX erfolgt

Bereits in der Vorbörse notierten wir über 12.800 Punkten und hatten damit gute Voraussetzungen für den heutigen Handelstag. Entsprechend sonnig kommentierte unser Händler am Morgen das Marktgeschehen:

Nach einer kurzen Orientierungsphase wurde das vorbörsliche Hoch dann überschritten und vor dem ZEW-Index um 11.00 Uhr sogar die 12.950 Punkte erreicht. Ein Level, welches Ende Juli eine Rolle im DAX gespielt hatte.

Der ZEW-Index glänzte mit 71,5 Punkten gegenüber dem Vormonatswert von 59,3 Punkten deutlich. War hier doch im Vorfeld mit einem leichten Rückgang gerechnet worden. Zum ZEW-Index hatte der DAX dann auch die runde Marke von 13.000 Punkten erreicht.

Am Markt wurde damit aus dem technischen Ausbruchssignal vom Morgen ein Kursplus auf breiter Basis, bei der bis auf Wirecard zwischenzeitlich 29 von 30 DAX-Aktien in der Gewinnzone waren. Bis 13.046 Punkte vollzog der Index seinte Rallye in der Mittagszeit noch, bevor es zu einer Konsolidierung kam.

Erneut schwächere US-Tech-Aktien drückten den Nasdaq und damit die positive Laune etwas. Dennoch blieb zum Handelsende ein Kursplus von 260 Punkten zurück und die 13.000 in Reichweite.

Folgende Parameter umrahmten den starken Handelstag:

Eröffnung 12.806,97PKT Tageshoch 13.046,13PKT Tagestief 12.802,06PKT Vortageskurs 12.687,53PKT

Im Intraday-Chart sieht man die Dynamik zur 13.000 noch einmal genauer und auch die Konsolidierung nach Erreichung dieser Marke:

Schauen wir nun auf die Gewinner und Verlierer in der DAX-Aktienliste.

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Nachdem zwischenzeitlich 29 von 30 DAX-Werten im Gewinn notierten, sah dies zum Handelsende ein wenig verhaltener aus. Auch die Aktien aus der Morgensendung, Hello Fresh ist gemeint, gaben ihre ersten Gewinne wieder ab. So auch RWE und Vonovia.

Bei RWE kam das Minus hauptsächlich durch die positiven Meldungen eines Konkurrenten zustande. Der weltgrößte Hersteller von Windturbinen Vestas hat trotz ein starkes Umsatzwachstums im zweiten Quartal vermeldet und damit ein Zeichen an die anderen Netzbetreiber gesendet. Zwar kam unter dem Strich beim Unternehmen Vestas weitaus weniger Gewinn als zuvor erwartet heraus, doch dies lag weniger an den Umsätzen als an den Kosten für die Wartung von Turbinenblättern. Der Anstieg des Umsatz von 67 Prozent macht sozusagen andere Unternehmen der Strombranche nervös.

Auf der positiven Seite glänzte Continental mit einem Kursgewinn von mehr als 8 Prozent. Hintergrund sind positive Zeichen vom chinesischen Automarkt. Die Daten des Branchenverbandes PCA (China Passenger Car Association) zeigten für den Juliabsatz 1,63 Millionen Pkw, SUVs und kleinere Nutzfahrzeuge. Das ist ein Plus von 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr sogar!

In diesem "Fahrwasser" stiegen auch die Automobilkonzerne BMW, Volkswagen und BMW.

Das Ranking der Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie in folgender Tabelle geordnet:

Wie stellt sich das mittelfristige DAX-Chartbild dar?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Nach mehreren Tagen unter der 12.750 wurde der Widerstand nun überwunden und sogar eindrucksvoll die 13.000 im DAX erreicht. Zwar reichte es hier noch nicht für einen Schlusskurs über dieser Marke, doch der Markt hat hiermit ein größeres Kaufsignal erzeugt:

Unterstützt wurde der Aktienmarkt zudem von fallenden Rohstoffnotierungen. Allein der Goldpreis verlor heute mehr als vier Prozent und gab die runde Marke von 2.000 Dollar erst einmal wieder auf.

Wie dies im nachgang an der Wall Street interpretiert wurde, erfahren Sie gerne morgen wieder in der Vorbörse auf unserem youtube-Kanal der LS-Exchange.

