Ausbruchsversuch im DAX gescheitert

Der Donnerstag startete wie die Vortage im Zuge von Quartalszahlen sehr positiv und konnte sich schnell an die 12.700 Punkte annähern. Darüber wurde das Momentum größer und im Zuge eines kleinen Short-Squeeze wurde sogar die 12.800 kurz erreicht. Doch von diesem Gewinnen blieb zum Handelsende nichts mehr übrig. Was war geschehen?

Stärke im DAX erneut abverkauft

Am Morgen sorgten die DAX-Unternehmen Siemens und Deutsche Lufthansa erst einmal für gute Laune. Auf diese Quartalszahlen gehen wir gleich noch einmal ein.

Im Zuge dieser ersten Kaufwelle kam es zu einem Anlaufen der Vortageshochs und einem dynamischen Durchbruch. Dieser trug den Index bis auf 12.799 Punkte. Es folgte, wie auch an den Vortagen bereits gesehen, ein Rücklauf von den hohen Niveaus und zum Mittag sogar ein Eintauchen in die Verlustzone.

Zwar konnten im Zuge der US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung die Kurse noch einmal zwischenzeitlich anziehen, doch auch diese Bewegung war nicht nachhaltig. Es blieb am Tagesende bei einem Minus von 68 Punkten zum XETRA-Ende und damit auf dem Schlussniveau, welches wir seit einigen Tagen am gleichen Bereich festmachen.

Konkret haben auch in der Vorwoche wieder zahlreiche US-Amerikaner Arbeitslosenhilfe beantragt. Bis zum 1. August waren es 1,186 Millionen Menschen mit einem Neuantrag und damit zur Vorwoche nur ein leichter Rückgang um knapp 250.000 Anträge.

Die Tagesparameter zeigen eine deutliche Zunahme der Schwankungsbreite auf. Eine Bandbreite von 280 Punkten wurde heute durchlaufen:

Eröffnung 12.664,55PKT Tageshoch 12.799,21PKT Tagestief 12.519,85PKT Vortageskurs 12.660,25PKT

Der Intraday-Verlauf endete in etwa dort, wo der Handel am Morgen in der Vorbörse startete:

Schauen wir nun auf die Gewinner und Verlierer in der DAX-Aktienliste.

Weitere Quartalszahlen im Fokus

Weitere Quartalszahlen standen bei den Anlegern im Fokus. So meldete vorbörslich Siemens Zahlen und überraschte die Analysten. Hier ging der Umsatz in der Corona-Zeit nur leicht zurück und konnte durch die guten Geschäfte der Digitalsparte aufgefangen werden. Unter dem Strich ist der operative Gewinn sogar leicht gestiegen. Das honorierten Anleger und kaufte die Papiere entsprechend.

Ebenso stand wieder Vonovia auf der Gewinnerliste. Die Quartalszahlen und positiven Äußerungen des Vorstandes zu den geringen Mietausfällen in der Corona-Zeit ließen die Papiere heute erneut profitieren.

Auch die Lufthansa überraschte positiv. Das Unternehmen gehört nicht mehr zum DAX30, ist aber weiter stark im Fokus der Anleger. Die Prognosen hatten schlechtere Zahlen erwarten, hieß es am Markt. Die anfänglichen Gewinn in der Aktie konnten jedoch nicht bis zum Handelsende gehalten werden.

Über beide Unternehmen sprachen wir in der Vorbörse nach dem Einschub zu Gold und Silber:

Das Ranking der Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie in folgender Tabelle geordnet:

Wie stellt sich das mittelfristige DAX-Chartbild dar?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Zwischenzeitlich sah es mit der Überschreitung der Hochs vergangener Handelstage nach einem Ausbruch auf der Oberseite aus. Doch die Kurse wurden erneut zum Verkauf genutzt, so dass der Markt erneut im Bereich der 12.600 notiert. Ein Niveau, was wir am Morgen bereits als "Ankerpunkt" im Markt identifizierten.

Das Chartbild seit Mai sieht wie folgt aus:

Maßgeblich dürften morgen die US-Arbeitsmarktdaten sein. Hier rechnen Marktbeobachter mit hoher Volatilität und einem richtungsweisenden Impuls. Was genau erwartet uns noch am Freitag?

Schalten Sie gerne morgen dazu auf unserem youtube-Kanal der LS-Exchange ein.

Bis morgen alles Gute wünscht Ihnen das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

