Ausfall des Wintertourismus hinterlässt Spuren auf Österreichs Arbeitsmarkt

Wien (Reuters) - Der Corona-bedingte Lockdown und der fehlende Wintertourismus haben die Arbeitslosenzahlen in Österreich zu Jahresbeginn in die Höhe getrieben.

Im Januar waren 535.470 Menschen ohne Job, das sind um 114.769 mehr als im Vorjahresmonat, teilte das Arbeitsministerium am Montag mit. Die Arbeitslosenquote liege bei 11,4 Prozent und damit um 2,8 Prozentpunkte höher als im Januar 2020. Aber auch gegenüber dem Vormonat zeigt sich ein Anstieg: Ende Dezember waren 520.919 Menschen arbeitslos oder in Schulung.

Die meisten Arbeitslosen zählt das Land mit knapp neun Millionen Einwohnern im Tourismus, dem Handel und im Bausektor. Die wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Hotels und Gastronomie über die Weihnachtsferien und Silvester spiegeln sich auch im Vergleich der einzelnen Bundesländer wieder. "Die Jännerbilanz zeigt, dass wir uns, bedingt durch die Pandemie, nach wie vor in einer sehr schwierigen Situation am Arbeitsmarkt befinden", sagte Arbeitsminister Martin Kocher. Die Regierung unter Kanzler Sebastian Kurz hatte am 26. Dezember den dritten harten Lockdown verhängt.