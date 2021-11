Ausgezeichnete Nachhaltigkeit: LEG erreicht Top-Platzierung im unabhängigen ESG-Risiko-Rating von Sustainalytics

Unter den TOP 1% von über 14.600 Unternehmen weltweit; Nummer 8 von 1.043 Unternehmen im globalen Immobiliensektor

Sustainalytics stuft ESG-Risiko des Unternehmens in Kategorie „unwesentlich“ ein

Risiko-Score sinkt deutlich von 10,4 auf 7,8

Die LEG Immobilien SE hat das aktive Nachhaltigkeitsmanagement bereits seit vielen Jahren im Fokus. Dabei achtet das Unternehmen vollumfänglich auf die ESG-Kriterien (E für Ökologie, S für Soziales, G für eine gute Unternehmensführung) und bekennt sich zu einer transparenten ESG-Strategie, die im Juni 2021 veröffentlicht wurde und als gesamtheitlicher Rahmen für die Gesamtstrategie dient.

Am 04. November 2021 hat Sustainalytics der LEG Immobilien SE ein aktualisiertes ESG-Risiko-Rating von 7,8 für das Geschäftsjahr 2020 vergeben. Dadurch verbessert sich das Unternehmen um 2,6 Punkte und wird durch die nachhaltige Unternehmensentwicklung in der Risikokategorie „unwesentlich“ eingestuft. Dank der Verbesserung des Ergebnisses wurde das Unternehmen nun unter den besten 2% aller 1.043 durch Sustainalytics weltweit bewerteten Immobilienunternehmen eingestuft. Im engeren Branchenkreis der Bestandshalter (Real Estate Management) erreicht die LEG Platz 2 von 154 analysierten Unternehmen und baut somit seine Spitzenposition auch hier weiter aus. Zudem platziert sich die LEG aktuell unter den besten 1 Prozent von mehr als 14.000 bewerteten Unternehmen verschiedener Branchen weltweit.

Lars von Lackum, Vorstandsvorsitzender der LEG Immobilien SE: „Als großer privater Wohnungsvermieter Deutschlands nehmen wir unsere Verantwortung für nachhaltige Themen sehr ernst und haben mit unserem ESG-Strategie Update in 2021 nochmals unterstrichen, dass wirtschaftlicher Erfolg und Nachhaltigkeit zusammengehören. Wir haben bereits in den vergangenen Jahren viele gute, nachhaltige Ergebnisse erzielt und in diesem Jahr nochmals zugelegt. Das bestätigt uns das aktualisierte ESG-Risiko-Rating von Sustainalytics. Wir sind sehr stolz auf das Ergebnis und die Positionierung unter den 2% der global bewerteten Immobilienunternehmen.“

Die ESG-Ratingagentur Sustainalytics liefert Finanzmarktteilnehmern für die Beurteilung der Nachhaltigkeit von Kapitalanlagen ESG-bezogene Ratings auf Unternehmens- und Branchenebene für 14.620 Unternehmen weltweit. Das ESG-Risiko der Unternehmen wird von Sustainalytics in fünf Stufen unterteilt: unwesentlich (Einstufung LEG), niedrig, mittel, hoch und schwer. Die Bewertungsskala umfasst 0-100, wobei die LEG in der Bewertung für 2020 bei 7,8 liegt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sustainalytics.com

Über die LEG

Die LEG ist mit rund 145.000 Mietwohnungen und rund 400.000 Bewohnern ein führendes börsennotiertes Wohnungsunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält in seinem Stammland Nordrhein-Westfalen sieben Niederlassungen und ist an ausgewählten Standorten in weiteren westdeutschen Bundesländern mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten.

Aus ihrem Kerngeschäft Vermietung und Verpachtung erzielte die LEG im Geschäftsjahr 2020 Erlöse von rund 861 Millionen Euro. Im Rahmen ihrer 2018 gestarteten Neubauoffensive möchte die LEG einen gesellschaftlichen Beitrag zur Schaffung von sowohl frei finanziertem als auch öffentlich gefördertem Wohnraum leisten und ab 2023 jährlich mindestens 500 Neubauwohnungen errichten bzw. ankaufen.

