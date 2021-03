Ausharren an der 15.000 bis zum Osterfest?

Nach dem Aufwärtsdruck folgt die Konsolidierung

Zum Start des Handelstages sahen wir eine Eröffnung unter der runden Marke von 15.000 Punkten. Sie stand am Vortag im Fokus der Anleger und wurde erstmalig überschritten. Ein Kursniveau, was rein psychologisch nach einer Konsolidierung ruft, wie wir am Morgen auswerteten:

Direkt nach dem XETRA-Start konnte jedoch diese Marke überschritten und damit erneut das Rekordhoch anvisiert werden. Es wurde nur knapp verfehlt.

Darauf folgte im Zuge der Arbeitsmarktstatistik aus Deutschland erst einmal wieder ein Rücklauf. Im März fiel die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Februar um 77.000 Personen. Damit gab es im März 2,827 Millionen Menschen ohne Job. Vergleicht man dies mit dem Vorjahr, waren es 492.000 mehr und damit eine Arbeitslosenquote von 6,2 Prozent.

Am frühen Nachmittag gab es dann Zahlen zum Arbeitsmarkt der USA zu sichten. Dort stieg die Zahl der Beschäftigten im Monatsvergleich um 517.000 Personen, was unter den Erwartungen aber weit über den Zahlen des Vormonats lag.

Entsprechend stark eröffnete die Wall Street und konnte bei den Technologiewerten wieder aufholen. Der marktbreite S&P500 verzeichnete sogar ein neues Rekordhoch.

Für den DAX kam dies jedoch etwas spät. Der Schlusskurs lag beinahe punktgenau auf dem Vortagesschluss:

Eröffnung 14.982,12 Tageshoch 15.026,49 Tagestief 14.973,59 Vortageskurs 15.008,61 Schlusskurs 15.008,34

Erst nachbörslich kam es zu neuen Rekorden, wie der Intraday-Chart hier bis 20.00 Uhr anzeigt:

Damit schloss der März mit einem Gewinn von 9 Prozent einen sehr starken Handelsmonat ab.

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Zyklische Aktien waren auch heute wieder gefragt. Ganz vorne notierten die Versorger wie RWE und E.ON, sowie der Konsumgüterhersteller Henkel. Hierzu gab es vorläufige Geschäftszahlen, die am Abend honoriert wurden. Ausführlich stellen wir Sie gerne am Donnerstag im Morgeninterview vor.

Im Porträt am Nachmittag gingen wir noch einmal auf die Impfstoffhersteller ein und erörterten die aktuellen Arbeitsmarktdaten aus den USA:

Abwärts ging es dagegen bei Volkswagen. Wir berichteten gestern genau wie andere Medien über den angeblichen "Leak", eine US-Umbenennung in "Voltswagen" in Planung vorzufinden. Dies stellte sich als reiner Marketing-Gag des Unternehmens heraus, der einen verfrühten Aprilscherz darstellen sollte.

Ebenfalls schwächer waren die Aktien der Deutschen Bank. Das Thema Hedgefonds-Beteiligungen ist noch nicht ausgestanden und weitere Spekulationen machen am Markt die Runde.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Keine Bewegung am Markt per Saldo bedeutet auch kein Signal im mittelfristigen Chartbild. Der Aufwärtstrend bleibt konstant und das Niveau um 15.000 Punkte ist erst einmal gefestigt:

Ob sich hier am letzten Handelstag vor Ostern mehr Bewegung ergeben wird, hängt maßgeblich von der Schwankungsintensität der Wall Street ab.

Gerne geben wir Morgen eine weitere Einschätzung zum Aktienmarkt auf diesem Kanal ab. Zum Interview wird Ingmar Königshofen zur Verfügung stehen.

Schalten Sie dazu unseren youtube-Kanal der LS-Exchange gegen 9.00 Uhr ein.

Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

