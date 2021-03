Ausländer-Zahl in Deutschland wächst so gering wie seit 10 Jahren nicht

Berlin (Reuters) - Die Zahl der Ausländer in Deutschland ist 2020 so wenig gewachsen wie seit zehn Jahren nicht mehr.

Grund dafür ist die geringere Nettozuwanderung in der Corona-Zeit, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte.

Zum Jahresende 2020 waren rund 11,4 Millionen Ausländerinnen und Ausländer im Ausländerzentralregister (AZR) registriert. Dies ist ein Plus von rund 204.000 oder 1,8 Prozent zum Vorjahr. Es gab 2020 etwa 740.000 zugezogene und 479.000 fortgezogene Ausländerinnen und Ausländer - und damit eine Nettozuwanderung von rund 262.000 Personen. 2019 betrug diese Zahl noch etwa 377.000. Damit verringerte sich die Nettozuwanderung insgesamt um 31 Prozent.

Der Unterschied aus dem Wachstum von 204.000 und der Nettozuwanderung von 262.000 im Jahr 2020 ergibt sich laut Statistikamt aus dem Geburtenüberschuss und Registerlöschungen, die etwa im Zusammenhang bei Einbürgerungen stehen.

Ohne Berücksichtigung von britischen Staatsangehörigen lebten nach Angaben des AZR Ende 2020 rund 107.000 oder 2,2 Prozent mehr Ausländer aus den 27 EU-Staaten in Deutschland als ein Jahr zuvor. Damit liegt die Wachstumsrate auf dem Niveau des Vorjahres (2019: +2,3 Prozent). Das Wachstum der ausländischen Bevölkerung aus Drittstaaten außerhalb der EU hingegen halbierte sich von 3,3 Prozent in 2019 auf 1,5 Prozent 2020. "Hauptursache hierfür ist die geringere Zuwanderung von Staatsangehörigen aus Drittstaaten", erklärten die Statistiker. Die Nettozuwanderung sank um 44 Prozent auf plus 147.000.

Den stärksten Rückgang bei der Nettozuwanderung gab es hier bei Indern und Syrern. "Bei chinesischen und US-amerikanischen Staatsangehörigen überstieg die Zahl der Fortgezogenen die Zahl der Zugezogenen erstmals nach langen Phasen der Nettozuwanderung." Für beide Staatsangehörigkeiten verzeichnete das AZR 2020 eine Nettoabwanderung von rund 3.000 Personen.