Auslands-Nachfrage nach US-Staatsanleihen steigt auf Sieben-Jahres-Hoch

New York (Reuters) - Angesichts der niedrigen Zinsen in vielen Staaten ist die Auslands-Nachfrage nach US-Staatsanleihen so hoch wie seit sieben Jahren nicht mehr.

Das entsprechende Volumen erreichte im Dezember für 2019 insgesamt knapp 6,7 Billionen Dollar, wie aus am Dienstag veröffentlichten Daten des US-Finanzministeriums hervorgeht. Das waren etwa 425 Milliarden Dollar mehr als im Jahr zuvor. "Japan und die Euro-Zone waren die beiden großen Käufer, zwei Regionen mit negativen Zinsen", erklärte der Anleihe-Stratege Gennadiy Goldberg von TD Securities. Den größten Bestand von US-Staatsanleihen im Ausland hielt im Dezember weiter Japan mit etwas weniger als 1,2 Billionen Dollar. Dahinter folgte China mit knapp 1,1 Billionen Dollar, das niedrigste Volumen seit Februar 2017. Die Bestände in der Volksrepublik gingen damit den sechsten Monat in Folge zurück.