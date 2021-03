Auslandskorrespondenten in China beklagen Verfall von Pressefreiheit

Peking (Reuters) - Ausländische Journalisten beklagen in China einen "raschen Verfall der Pressefreiheit".

Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie, Einschränkungen bei den Einreisen und Einschüchterungen seien im vergangenen Jahr eingesetzt worden, um die Berichterstattung ausländischer Medien zu beschränken, teilte der Club der Auslandskorrespondenten in der Volksrepublik auf Basis von 150 Antworten einer Befragung am Montag in Peking mit. "Alle Gliederungen der Staatsmacht, inbegriffen jene zur Eindämmung des Coronavirus geschaffenen Überwachungssysteme, wurden genutzt, um Journalisten, ihre chinesischen Kollegen und ihre Interviewpartner zu drangsalieren und einzuschüchtern", heißt es in der Stellungnahme.

Das dritte Jahr in Folge habe keiner der Korrespondenten oder Büroleiter erklärt, dass sich die Arbeitsbedingungen verbessert hätten. Journalisten, die in der Provinz Xinjiang gearbeitet hätten, seien besonderen Schikanen ausgesetzt gewesen. Menschenrechtsgruppen werfen der chinesischen Regierung vor, beim Umgang mit der muslimischen Minderheit der Uiguren in Xinjiang die Menschenrechte zu verletzen.