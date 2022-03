Ausnahmesituationen an den Kapitalmärkten: was tun?

Welche Entwicklung ist beim Krieg in der Ukraine vorstellbar? Wir wirken sich die Sanktionen und Lieferkettenunterbrechungen auf die konjunkturelle Lage aus? Das ifo-Geschäftsklima war zuletzt deutlich eingebrochen. Carsten Roemheld, Kapitalmarktstratege bei Fidelity International, blickt im Interview auf die Einflussfaktoren, die sich an der Börse gerade bemerkbar machen. Welche Möglichkeiten Anleger in dieser Marktsituation zur Absicherung ins Auge fassen können, darüber spricht der Kapitalmarktstratege im vollständigen Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008