Auspendeln über der 13.000er Marke

Den Anstieg vom Dienstag hat der DAX bereits am selben Handelstag korrigiert gehabt. Doch neue Impulse fehlte erst einmal am Mittwoch. So stand kurz die 13.000 am Morgen im Fokus, bevor am Nachmittag dann die Richtung wieder wechselte. Es wurde doch noch ein Zuwachs von 128 Punkten beim Index, der sich sehen lassen kann.

Auf die Rallye folgt die Konsolidierung

Leicht stärker als zum Dienstagschluss eröffnete der DAX seinen Handel. Ohne grosse Termine auf der Agenda schien dies im Vorfeld ein ruhiger Börsentag zu werden, doch dies änderte sich nach 9 Uhr umgehend. Sehr schnell wurde die runde Marke von 13.000 Punkten angelaufen und somit die Konsolidierungszone des gestrigen Nachmittags getestet. Der Test gelang und sehr dynamisch kam es danach zur Rückkehr an das Eröffnungsniveau und darüber hinaus. Mit 13.100 wurde dabei eine Marke übersprungen, die am Montag und in der vergangenen Woche als Schlusskurs bereits markiert wurde.

Bis zur Eröffnung der Wall Street bildete dieser Bereich dann die entsprechende Unterstützung, von der aus sich der Markt am späteren Nachmittag noch einmal Richtung Tageshoch orientierte und dieses dann auch vollziehen konnte.

Der Schlusskurs bildete damit das Tageshoch und auch in der Nachbörse konnte sich diese Bewegung fortsetzen. Mit 13.200 Punkten steht der DAX hier gegen 18.00 Uhr erneut knapp an den Wochenhochs und nur 130 Punkte von den Juli-Hochs entfernt:

Die Eckdaten des Handelstages zeigen eine Spanne von 182 Punkten auf:

Eröffnung 13.041,83PKT Tageshoch 13.192,32PKT Tagestief 13.010,53PKT Vortageskurs 13.061,62PKT

Welche Aktien vollzogen im DAX die größten Bewegungen?

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Technologiewerte waren weiterhin gefragt. Am Morgen sprachen wir bereits über die Quartalsergebnisse aus den USA von Salesforce. Das Unternehmen legte heute 18 Prozent zu und notiert auf einem neuen Allzeithoch. Dieses Tempo konnte Infineon nicht vorzeigen, doch mit knapp 4 Prozent Kurszuwachs war der Chiphersteller die Top-Aktie im DAX heute. In Zukunft wird hier ein deutliches Wachstum erwartet, welches unter anderem auch durch die Autoindustrie getragen werden soll. Aus diesem Grund und auf Basis einer dahinlautenten Studie für 2021 aus der UBS notierte auch BMW unter den Top-Performern im DAX. Auch hier gab es positive Analystenkommentare und zudem Hoffnung auf weitere politische Zugeständnisse. Denn am 8. September will sich Bundeskanzlerin Merkel mit Branchenvertretern der Automobilindustrie treffen.

Verlierer sind im DAX-Ranking ebenfalls zu finden. Bayer hat beispielsweise Verluste von einem Prozent hinnehmen müssen, da aktuelle Verhandlungen mnit mehreren russischen Landwirtschaftsbetrieben über einen Technologietransfer bei der Pflanzenselektion gestockt sind. Über die konkreten Bedingungen wird weiter verhandelt, doch für die Aktien war dies erst einmal Gegenwind in der Kursentwicklung.

Alle weiteren Werte aus der Top & Flop-Liste zeigt das Ranking entsprechend als Tabelle auf:

Wie stellt sich das mittelfristige DAX-Chartbild dar?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Mit dem Kursplus von 128 Punkten heute konnte der Aufwärtstrend weiter fortgesetzt und die Orientierung nun wieder auf die Hochs aus Juli ausgerichtet werden. Hierzu fehlt noch einmal ein solcher Gewinntag:

Im Nasdaq geht die Rekordjagd aktuell weiter, so dass der DAX gute Chancen hat, auch morgen wieder für Druck auf der Oberseite zu sorgen.

Wie sich dies am Morgen auf die DAX-Eröffnung auswirkt und ob wir womöglich bereits zum Start das Wochenhoch erreicht haben, erörtern wir gerne vor dem morgigen Start des DAX-Handels im nächsten Interview.

