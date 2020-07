Ausschreitungen in Belgrad nach Verhängung von neuem Lockdown

Belgrad, 08. Jul (Reuters) - Bei Ausschreitungen in Belgrad wegen eines neuen Corona-Lockdown sind nach Polizeiangaben Dutzende Menschen verletzt worden.

Wie die Polzei in der serbischen Hauptstadt am Mittwoch mitteilte, wurden 23 Demonstranten festgenommen. 43 Polizeibeamte und 17 Demonstranten seien verletzt worden. Präsident Aleksander Vucic hatte den Lockdown Belgrads am Dienstag verhängt, weil die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus wieder gestiegen ist. Die Einschränkungen sollen bis über das Wochenende gelten. Serbien hat mit seinen sieben Millionen Einwohnern bislang 16.168 Infizierte und 330 Covid-Tote. Die Krankenhäuser sind laut Gesundheitsbehörden voll ausgelastet.