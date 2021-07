Ausschreitungen in Südafrika weiten sich aus

Johannesburg (Reuters) - Die tagelangen gewaltsamen Ausschreitungen in Südafrika nach dem Haftantritt von Ex-Präsident Jacob Zuma haben sich ausgeweitet.

Am Mittwoch griffen sie auf die Provinzen Mpumalanga und Nordkap über, nachdem sie sich bislang vor allem auf Zumas Heimatprovinz KwaZulu-Natal und das Finanz- und Wirtschaftszentrum Johannesburg sowie die umliegende Provinz Gauteng konzentriert hatten. Erneut wurden in mehreren Städten Geschäfte, Einkaufszentren, Büros und Lagerhäuser geplündert und teils in Brand gesteckt, etwa in der Johannesburger Vorstadtsiedlung Soweto und der Hafenstadt Durban, wie TV-Bilder zeigten. Soldaten wurden auf die Straßen entsandt, um die zahlenmäßig unterlegene Polizei zu unterstützen.

Der nationale Krankenhausverband warnte, dass die Ausschreitungen die ohnehin schwierige Lage im Kampf gegen eine dritte Welle in der Corona-Pandemie weiter verschärften. Die Versorgung mit Sauerstoff, Medikamenten und auch Lebensmitteln sei beeinträchtigt. Auch das Klinikpersonal könne in vielen betroffenen Gebieten wegen der Proteste und Ausschreitungen nicht zur Arbeit kommen. "Die Auswirkungen der Plünderungen und Zerstörungen haben schlimme Folgen für die Krankenhäuser", erklärte der Verband. "Und das Epizentrum der Pandemie liegt in den betroffenen Provinzen." Südafrikas größte Raffinerie SAPREF in Durban stellte Branchenangaben zufolge vorübergehend den Betrieb ein.

Bei den am Wochenende ausgebrochenen Unruhen wurden mehr als 70 Menschen getötet, über 1200 Menschen wurden den Sicherheitsbehörden zufolge festgenommen, Hunderte Geschäfte wurden zerstört. Auslöser war die Inhaftierung von Zuma, viele Anhänger des 79-Jährigen gingen auf die Straße. Immer stärker rückte aber Wut und Enttäuschung über die soziale Ungleichheit in den Mittelpunkt, die auch 27 Jahre nach Ende der Apartheit immer noch existiert. Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben die Armut im Land noch verstärkt. Zuma stellte sich am Wochenende selbst der Polizei und trat seine 15-monatige Haftstrafe an. Der 79-Jährige war dazu verurteilt worden, weil er sich weigerte bei Ermittlungen zu Korruption während seiner neunjährigen Amtszeit, die 2018 endete, auszusagen.