Außenminister aus Berlin, Paris und London wollen über Iran beraten

Paris (Reuters) - Deutschland, Großbritannien und Frankreich wollen am Freitag ihre Iran-Strategie für die kommenden Monate festlegen.

Die Außenminister der drei Länder wollten sich in Berlin treffen, kündigte das französische Außenministerium an. Sie würden auch über die Zusammenarbeit des Iran mit den Vereinten Nationen bei der Atomaufsicht beraten. Diese Woche hatten die drei Länder die Regierung in Teheran aufgerufen, unverzüglich und vollständig mit den UN-Inspektoren zu kooperieren.