Außenminister sollen Lösung im Konflikt in Ost-Ukraine sondieren

Berlin (Reuters) - Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Russlands und der Ukraine sollen einen neuen Anlauf zur Beilegung des Konflikts in der Ost-Ukraine starten.

Darauf haben sich nach Angaben der Bundesregierung in Berlin vom Montagabend die Staats- und Regierungschefs aller vier Länder bei Telefonaten verständigt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich demnach in einer Videokonferenz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selensky ausgetauscht. Dabei sei es um die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen zur Lösung des Konflikts in der Ostukraine gegangen. Alle drei hätten die Notwendigkeit betont, die Vereinbarungen und die Beschlüsse des Pariser Gipfels von Dezember 2019 vollständig umzusetzen.

Im Anschluss telefonierten die Bundeskanzlerin und Präsident Macron mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zum gleichen Thema, teilte die Bundesregierung mit. Merkel und Macron riefen Putin dazu auf, die Verhandlungen voranzubringen. Die Gesprächspartner hätten sich auf ein zeitnahes Treffen der Außenminister geeinigt. Im Osten der Ukraine kämpfen seit 2014 von Russland unterstützte Separatisten gegen die ukrainische Armee. Im Zuge des Konflikts hat Russland die ukrainische Halbinsel Krim annektiert.