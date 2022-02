Außenministerin Truss: Russland muss 'Kalter-Krieg-Rhetorik' stoppen

MOSKAU (dpa-AFX) - In der Ukraine-Krise hat die britische Außenministerin Liz Truss Russland schwere Vorwürfe gemacht. Moskau müsse seine "Kalter-Krieg-Rhetorik" aufgeben und ernsthafte Verhandlungen aufnehmen, forderte Truss bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow am Donnerstag in Moskau. "Es gibt einen alternativen Weg, einen diplomatischen Weg, der Konflikt und Blutvergießen vermeidet. Ich bin hier, um Russland zu drängen, diesen Weg einzuschlagen."

Truss forderte, die Gespräche müssten die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine berücksichtigen, wie es Russland 1994 im Budapester Memorandum versprochen habe. "Die Realität ist, dass wir den Aufmarsch von mehr als 100 000 Soldaten an der ukrainischen Grenze und die Versuche, die ukrainische Souveränität und territoriale Integrität zu untergraben, nicht ignorieren können", sagte Truss.

Sie warnte mit Nachdruck vor einem russischen Angriff. Ein Krieg hätte katastrophale Folgen für Ukrainer und Russen sowie für die Sicherheit in Europa. "Die Nato hat klargemacht, dass jedes Vordringen in die Ukraine massive Konsequenzen haben und hohe Kosten nach sich ziehen würde", sagte die Ministerin. Der Kreml hat stets dementiert, einen Angriff auf das Nachbarland zu planen.

Lawrow wiederum kündigte an, mit Truss die von Russland geforderten Sicherheitsgarantien besprechen zu wollen. Der Kreml will ein Ende der Nato-Osterweiterung erreichen und insbesondere eine Aufnahme der Ukraine in das westliche Militärbündnis verhindern. Moskau sei grundsätzlich bereit zu einer Verbesserung der russisch-britischen Beziehungen, die "auf dem tiefsten Punkt der vergangenen Jahre" seien, sagte Lawrow.