Außenwerber Ströer will im ersten Quartal überdurchschnittlich stark wachsen

KÖLN (dpa-AFX) - Der Außenwerber Ströer will die starke Dynamik in seinem Geschäft mit Außenwerbung ins laufende Jahr mitnehmen und im ersten Quartal 2022 überdurchschnittlich stark wachsen. Der Segmentumsatz rund um Außenwerbung (Out-of-Home; OOH) solle verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 55 bis 65 Prozent steigen, teilte das MDax-Unternehmen im Rahmen einer Analystenkonferenz am Donnerstag in Köln mit. Für den Gesamtumsatz der drei Monate bis Ende März erwartet der Vorstand ein Plus um 20 bis 25 Prozent. Das Quartals-Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll unterdessen um 25 bis 32 Prozent zulegen. Insgesamt liegen die Ziele für die ersten drei Monate damit deutlich über der erwarteten Jahresentwicklung. Die Ströer-Aktie notierte zuletzt knapp 0,8 Prozent höher.

Bereits am Morgen hatte Ströer seine Ziele für das laufende Jahr bekannt gegeben. Der Erlös soll 2022 demnach um 10 bis 14 Prozent steigen. Zudem soll das Geschäft mit Außenwerbung um 16 bis 20 Prozent zulegen. Dabei will der Vorstand die Zahl der digitalen Bildschirme im Straßenumfeld bis Mai 2023 auf rund 2000 Exemplare verdoppeln. Derzeit betreibt Ströer weitere 5000 Screens etwa an Bahnhöfen, Einkaufszentren oder U-Bahn-Stationen, an denen Informationen und Werbung ausgespielt werden./ngu/stk