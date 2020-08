Außer-Haus-Verkaufsverbot von Alkohol in Ausgehvierteln zeigt Wirkung

HAMBURG (dpa-AFX) - Das nächtliche Außer-Haus-Verkaufsverbot von Alkohol in Hamburgs beliebtesten Ausgehvierteln hat am Wochenende Wirkung gezeigt - und viele Menschen in die Bars und Gaststätten statt auf die Straße gezogen. "Wir sind froh, dass das Alkoholverkaufsverbot an diesem Wochenende dazu geführt hat, dass sich die Szenen der letzten Wochenenden bei uns im Bezirk nicht wiederholt haben", sagte Falko Droßmann (SPD), Leiter des Bezirksamts Hamburg-Mitte, am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. "Wir haben bei unseren gemeinsamen Kontrollen mit der Polizei auf dem Kiez eine deutliche Verbesserung der Situation feststellen können."

Mit dem Verbot des Außer-Haus-Verkaufs von Alkohol in den Hamburger Ausgehvierteln wollten die Bezirke Altona, Mitte und Eimsbüttel die Einhaltung der Corona-Regeln sicherstellen. Die Einschränkungen galten jeweils von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr.

Am Montagnachmittag trafen sich Behördenvertreter, um sich über den Verlauf des vergangenen Wochenendes auszutauschen. Ob darauf basierend bereits eine Entscheidung auch für das kommende Wochenende getroffen wird, war zunächst unklar./cgl/DP/fba