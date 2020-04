Aussicht auf Lockerungen in Virus-Krise treibt Börsen in Europa an

Frankfurt (Reuters) - Die Aussicht auf die Rücknahme von in der Virus-Krise erlassenen scharfen Beschränkungen sorgt an den europäischen Börsen für Kauflaune.

Der Dax und der EuroStoxx50 gewannen jeweils 1,8 Prozent auf 10.855 beziehungsweise 2933 Punkte. Auch wenn der Weg bis zur Normalität noch sehr weit sei, verstärke sich an den Börsen die Hoffnung auf eine baldige wirtschaftliche Erholung, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. "Allerdings beginnt nun eine entscheidende Phase, in der die tatsächlichen Auswirkungen eines schrittweisen Zurückführens der Maßnahmen sichtbar werden."

Österreich hebt Ausgangsbeschränkungen wieder auf, auch Hotels und Freibäder sollen ab Ende Mai unter Auflagen wieder öffnen. In Deutschland forderte der Einzelhandelsverband HDE, alle Geschäfte ab kommender Woche wieder zu öffnen. Schon jetzt sind die Folgen der Pandemie für die Wirtschaft massiv: Wegen der Corona-Schließungen brach die deutsche Wirtschaftskraft nach Ifo-Schätzungen um 16 Prozent ein, der Mittelstand verlor einer KfW-Studie zufolge allein im März 75 Milliarden Euro Umsatz.

Um die Folgen der Krise abzufedern, haben Regierungen und Notenbanken bereits massive Hilfsprogramme auf den Weg gebracht. In dieser Woche noch stehen weitere Entscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank an. "Die Verbesserung der Lage und die massiven Konjunkturprogramme sorgen für Kauflaune an den Börsen", sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. "Es bestehen aber gleichzeitig auch Zweifel daran, ob die aktuelle Erholungsrally tatsächlich auf festen Beinen steht."

Für Verunsicherung sorgten die anhaltenden Turbulenzen am Ölmarkt. Ein Barrel leichtes US-Öl kostete mit 10,07 Dollar zeitweise ein Fünftel weniger als am Montag. Nordseeöl der Sorte Brent verbilligte sich in der Spitze um 6,3 Prozent auf 18,73 Dollar. Hinter dem Kursrutsch beim US-Öl stünden die gleichen Gründe wie hinter den Turbulenzen in der vergangenen Woche, als der Preis ins Negative abgestürzt war: Eine massive Überversorgung und die Angst vor nicht ausreichenden Lagerkapazitäten auf der einen Seite und die Anleger auf der anderen Seite, sagte Eugen Weinberg, Ölexperte bei der Commerzbank. "Ausschlaggebend diesmal war wohl die unerwartete Entscheidung eines der größten Investmentvehikels für Privatanleger, aus den WTI-Futures für Juni auszusteigen und in längerlaufende Kontrakte umzuschichten." Wegen der Pandemie ist der Flugverkehr in großen Teilen zum Erliegen gekommen, die Nachfrage nach Öl brach um etwa 30 Prozent ein.

Gold verbilligte sich um bis zu 1,3 Prozent auf 1692,58 Dollar je Feinunze (31 Gramm). Zahlreiche Länder kündigten mittlerweile eine Lockerung der Sperrmaßnahmen an, die zur Eindämmung des Virus erhoben worden waren. Dies stimmte Investoren zuversichtlich, dass sich die Wirtschaft schneller erholen könnte als zunächst gedacht. Analysten sehen beim Gold aber durchaus weiteren Spielraum nach oben. Investoren seien nach wie vor auf der Suche nach "sicheren Häfen" für ihr Geld und wollen sich gegen wirtschaftliche Turbulenzen absichern. Mehrere Experten sagen daher eine Rally auf ein Rekordhoch von knapp 2000 Dollar wie im Jahr 2011 voraus.

LUFTHANSA IN TURBULENZEN

Das Ringen um ein milliardenschweres Rettungspaket für die Lufthansa in der Coronavirus-Krise dauert an. Einem Bericht des Online-Magazins "Business Insider" zufolge will sich der Bund mit etwa neun Milliarden Euro an dem Konzern beteiligen und dafür eine Sperrminorität, also mindestens 25 Prozent der Aktien, sowie ein oder zwei Aufsichtsratsmandate erhalten. Später brachte ein anderer Bericht ein Schutzschirmverfahren nach dem Insolvenzrecht ins Spiel. Die Aktien gaben daraufhin einen großen Teil ihrer Gewinne von zeitweise bis zu gut zwölf Prozent wieder ab.

Um ein Fünftel abwärts ging es für die Wirecard-Aktien. Im KPMG-Abschlussbericht wurden nicht alle Vorwürfe der Bilanzmanipulation bei dem Zahlungsdienstleister aus der Welt geschafft. Vieles sei nicht geprüft worden, weil es nicht geprüft werden konnte, weil die Informationen nicht vorgelegen hätten, sagte Stefan de Schutter vom Wertpapierhandelshaus Alpha. Deswegen sei es kein komplettes Testat. "Es sind noch viele Fragezeichen offen."

Um mehr als fünf Prozent aufwärts geht es für die Aktien des finnischen Videospiele-Herstellers Rovio. Der Anbieter der "Angry Birds"-Spiele profitiert davon, dass in der Virus-Pandemie mehr Handyspiele heruntergeladen werden und hält an seinen Gewinnzielen für das Gesamtjahr fest. Im ersten Quartal schnellte der Gewinn um 75 Prozent nach oben.