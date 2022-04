Australien unterstützt Forderung der USA nach Prozess gegen Putin

CANBERRA (dpa-AFX) - Australien unterstützt die Forderung von US-Präsident Joe Biden, den russischen Präsidenten Wladimir Putin nach den Gräueltaten in der ukrainischen Stadt Butscha wegen Kriegsverbrechen vor Gericht zu stellen. "Australien unterstützt nachdrücklich eine Untersuchung durch den Internationalen Strafgerichtshof", sagte Außenministerin Marise Payne am Dienstag.

Australien werde alle Schritte unterstützen, die darauf abzielten, die Taten umfassend zu untersuchen. Die langsam zutage kommenden Beweise für die Ermordung von Zivilisten in der Ukraine und den vorsätzlichen Beschuss von Zivilunterkünften seien so entsetzlich, dass sie mit Worten nicht zu beschreiben seien, sagte Payne. Sie reist auch zum Nato-Außenministertreffen, das am Mittwoch in Brüssel beginnt.

Die australische Regierung hat den Einmarsch Russlands in die Ukraine immer wieder scharf verurteilt. Das Land hat bereits zahlreiche Sanktionen gegen Russland verhängt und der Ukraine zudem militärische Ausrüstung geliefert./cfn/DP/zb