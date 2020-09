Australiens Wirtschaft bricht so stark ein wie nie - Erste Rezession seit 1991

Sydney (Reuters) - Die Corona-Krise stürzt Australien in die erste Rezession seit Jahrzehnten. Im zweiten Quartal brach das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um sieben Prozent ein, wie das Statistikamt am Mittwoch mitteilte.

Das ist der stärkste Rückgang in der Geschichte des Landes. Im ersten Vierteljahr hatte das Minus noch bei 0,3 Prozent gelegen. Ökonomen sprechen von einer Rezession, wenn die Wirtschaftsleistung zwei Quartale hintereinander zurückgeht. Das hatte es in Australien zuletzt 1991 gegeben. "Die Krise ist wie keine andere", sagte Finanzminister Josh Frydenberg. "Die heutige Statistik bestätigt die verheerenden Folgen von Covid-19 für die australische Wirtschaft. Unser Rekord von 28 Jahren in Folge mit Wirtschaftswachstum ist nun offiziell zu Ende."