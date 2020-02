Austrian Airlines streicht fast jede dritte Führungsposition

WIEN (dpa-AFX) - Die Lufthansa -Tochter Austrian Airlines wird im Rahmen eines Sparprogramms auch zahlreiche Führungspositionen streichen. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, sollen etwa 90 von rund 300 dieser Posten wegfallen. "Die Veränderungen im Management Team werden uns als Austrian Airlines helfen, an Schlagkraft zu gewinnen und in der derzeitigen Marktsituation besser zu bestehen", erklärte Airline-Chef Alexis von Hoensbroech laut einer Mitteilung. "Nur mit einer starken Führungsmannschaft und schlanken Strukturen können wir unsere Austrian auch zukunftsfähig aufstellen."

Die umfassende Neuaufstellung der Managementteams soll ab 1. April gelten, sagte eine Firmensprecherin der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Dazu werden Unternehmensbereiche und Abteilungen zusammengelegt, aber auch Management-Ebenen reduziert. Führungskräfte, die ihre Positionen damit verlieren, hätten die Möglichkeit, sich an anderen Stellen im Konzern zu bewerben.

Die Fluggesellschaft hatte Anfang November mitgeteilt, dass sie mit einem Sparpaket bis Ende 2021 insgesamt bis zu 800 Stellen streichen will. Als Grund nannte sie den harten Preiskampf mit mehreren Billigfliegern am Standort Wien. Die Airline hatte zuletzt etwas mehr als 7000 Mitarbeiter. Mit dem umfangreichen Sparpaket sollen 90 Millionen Euro jährlich eingespart werden./nif/DP/nas