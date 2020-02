Ausverkauf an der Börse: 10 Dinge, die man wissen muss

Nach mehreren Allzeithochs bei den Schlusskursen aller drei wichtigen Indizes zeigte die Börse am Freitag, den 24. Januar, und Montag, den 27. Januar, dass sie sowohl nach oben als auch nach unten gehen kann.

Als am Montag die Schlussglocke läutete, verloren der Dow Jones Industrial Average, der technisch geprägte Nasdaq Composite und der Richtwert S&P 500 mindestens 1,57 % und markierten damit ihren insgesamt schlechtesten Tag seit drei Monaten. Schuld daran scheint das sich schnell ausbreitende Coronavirus aus der chinesischen Provinz Hubei zu sein, das zu schwächeren chinesischen (und globalen) Wachstumsaussichten beitragen und gar zu einer Rezession führen könnte. Das Coronavirus, das oft grippeähnliche Symptome zeigt, aber für Menschen mit geschwächtem Immunsystem tödlich sein kann, hat bis heute mehr als 100 Todesopfer gefordert.

Einige Anleger sind es nicht gewohnt, Bewegungen wie einen Rückgang von 52 Punkten beim S&P 500, 176 Punkte beim Nasdaq oder 454 Punkte beim Dow zu sehen, und könnten daher zu Recht besorgt sein. Aber ein kurzer Ausflug in die Vergangenheit, sollte ihnen die Werkzeuge und das Vertrauen geben, um erfolgreich zu sein, egal, was der Aktienmarkt täglich tut.

Hier sind 10 Dinge, die man über diesen jüngsten Börsenausverkauf wissen sollte.

1. Ausverkäufe sind ganz normal

Verstehe zunächst einmal, dass Ausverkäufe und Korrekturen (d.h. Rückgänge von mindestens 10 % von einem kürzlichen Hoch) häufiger vorkommen, als dir wahrscheinlich bewusst ist. In den letzten 70 Jahren hat der der S&P 500 37 Korrekturen von mindestens 10 % (ohne Rundung) erfahren, was einer Korrektur alle 1,89 Jahre entspricht. Wenn wir uns die Einbrüche im Bereich von 5 % bis 9,9 % genauer ansehen, ist die Häufigkeit noch höher. Mit anderen Worten: sei nicht überrascht, wenn die Börse von Zeit zu Zeit einen Kurssturz erlebt.

2. Ausverkäufe/Korrekturen dauern in der Regel nicht sehr lange

Interessanterweise mag es überraschend sein, dass die Mehrheit der 37 Korrekturen des S&P 500 recht schnell die Talsohle erreicht hat. In 23 von 37 Fällen dauerte es 104 oder weniger Kalendertage, bis der Aktienmarkt vom Höchststand den Tiefststand erreichte.

Genauso faszinierend ist, dass es seit 1984 nur in 3 von 14 Fällen länger als 104 Tage bis zur Bodenbildung dauerte. Der Grund dafür? Ich vermute, dass der Anstieg der Computer und das Aufkommen des Internets den Zugang zu Informationen für die Wall Street und Kleinanleger einfacher denn je gemacht hat. Dies hat zu einer sachkundigeren Entscheidungsfindung und weniger ausgedehnten Börsenabschwüngen geführt.

3. Wir kennen selten die Ursache eines Ausverkaufs im Voraus

Der Versuch einer Vorhersage, warum die Börse einbrechen wird, ist mehr Glück als Wissenschaft. Selten wird an der Wall Street der Grund für einen Rückgang im Voraus genau vorhergesagt, wobei häufig ein X-Faktor die Ursache ist. In unserem jüngsten Fall hat eine neue Form des Coronavirus die Anleger nervös gemacht - und ich habe sicherlich nicht gehört, dass die Analysten vor drei Monaten jemanden vor dem Potenzial einer Pandemie gewarnt haben.

4. Korrekturen sind meist eine Folge der Emotionen der Anleger

Genauso wie die Angst, etwas zu verpassen, Investoren dazu veranlasst, sich in den neuesten heißen Investitionstrend einzukaufen, kann die Angst, in einem Abwärtsstrudel gefangen zu werden, sie zum Verkaufen drängen. Aber wie du später noch sehen wirst, sollte eine Reihe von Unternehmen und/oder Branchen von einer Verschärfung des Coronavirus in China völlig unberührt bleiben.

5. Nur kurzfristige Händler bekommen Probleme

Um die Wahrheit zu sagen, es sind nur kurzfristige Händler, die von diesem Ausverkauf negativ betroffen sind. Viele der erfolgreichsten Anleger haben in den letzten Jahren den Großteil ihres Vermögens mit Buy and Hold gemacht. Im Wesentlichen haben sie in qualitativ hochwertige Unternehmen investiert und lange Zeit gehalten und sich nicht durch gelegentliche Ausverkäufe oder Korrekturen abschrecken lassen.

6. Es ist oft nicht sehr klug, zu verkaufen

Auch wenn es klug erscheinen mag, beim ersten Anzeichen von Börsenturbulenzen zu verkaufen, erweist sich auch dies in den meisten Fällen als eine schlechte Idee. Laut einem Bericht von JP Morgan Asset Management, der die nachlaufende 20-Jahres-Performance des S&P 500 untersucht, sind 50 % bis 60 % der besten Tage des Marktes (d.h. die höchsten prozentualen Gewinne in einer einzigen Sitzung) oft weniger als zwei Wochen von den Tagen mit der schlechtesten Performance entfernt. Verpasst man nur eine Handvoll dieser Tage mit der besten Performance und ein großer Teil deiner langfristigen Renditen ist weg.

7. Es ist eine gute Erinnerung, deine Aktien neu zu bewerten

Einbrüche sind auch eine gute Erinnerung für die Investoren, ihre Aktien neu zu bewerten. Im Idealfall kannst du dies jederzeit tun und musst nicht auf eine Korrektur warten, aber ein plötzlicher Rückgang neigt dazu, die Aufmerksamkeit der Anleger zu erregen. Frage dich bei der Bewertung deiner Aktien einfach, ob deine anfängliche These zum Kauf der Aktie XYZ noch zutrifft. Falls ja, gibt es keinen Grund zum Verkauf, selbst wenn sie während eines Ausverkaufs stark an Wert verliert.

8. Alle Einbrüche waren in der Vergangenheit Kaufgelegenheiten

Wusstest du, dass sich jeder einzelne Ausverkauf und jede einzelne Börsenkorrektur in der Geschichte als Kaufgelegenheit erwiesen hat? Wie bereits erwähnt, hat der S&P 500 in den letzten 70 Jahren 37 Korrekturen durchlaufen, von denen jede einzelne schließlich durch eine Rallye wieder ausgeglichen wurde. Mit anderen Worten: Der Kauf von hochwertigen Unternehmen oder Indexfonds und Geduld ist ein fast todsicherer Weg zur Schaffung von Wohlstand.

9. Es gibt viele rezessionsresistente Aktien, die man kaufen kann

Wie bereits erwähnt, gibt es immer Unternehmen oder Branchen, in die sich risikoscheuere Investoren bei Ausverkäufen einkaufen können und die eine bessere Performance erzielen sollten. Im Allgemeinen ist jedes Unternehmen, das eine Ware oder Dienstleistung für die grundlegenden Bedürfnisse anbietet, gut positioniert, um in jedem Umfeld Gewinne zu machen. Nimm US-Versorgungsunternehmen wie NextEra Energy als perfektes Beispiel. Die Ausbreitung des Coronavirus in China wird keinen Einfluss auf den Stromverbrauch der Kunden von NextEra oder auf die Ausgaben für erneuerbare Energien haben.

Abgesehen von NextEra werden Unternehmen wie der Telekommunikationsriese AT&T, der Gewürzriese McCormick, der Entwickler von robotergestützten chirurgischen Systemen Intuitive Surgical und der auf Wohnungen spezialisierte Immobilienfonds AvalonBay Communities keine Auswirkungen durch einen Einbruch an der Börse sehen.

10. Dividendenwerte haben eine Erfolgsbilanz, die Bände spricht

Und schließlich sind Ausverkäufe ein guter Zeitpunkt, um Dividendenaktien, die ihre Auszahlungen nachweislich gesteigert haben, nachzukaufen. Laut einem Bericht von JPMorgan Asset Management aus dem Jahr 2013 haben Unternehmen, die ihre Auszahlungen zwischen 1972 und 2012 gestartet und gesteigert haben, in diesem Zeitraum von 40 Jahren durchschnittlich 9,5 % pro Jahr gebracht. Im Vergleich dazu betrug die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien ohne Dividenden in diesem Zeitraum nur 1,6 %. Aus diesem Grund kann NextEra Energy im Bereich der Cashflow-Vorhersagen eine solide Investition sein, wenn die Börse abstürzt.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 29.01.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Intuitive Surgical. The Motley Fool empfiehlt McCormick und NextEra Energy.

Motley Fool Deutschland 2020

