Auswärtiges Amt hat 144.000 Deutsche auf Rückreise-Listen

Berlin (Reuters) - Nach Angaben des Auswärtigen Amtes haben sich nach aktuellem Stand 144.000 Deutsche in Listen für einen Rückreisewunsch eingetragen.

Man versuche mit Hochdruck, die Menschen zurückzuholen, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums am Freitag in Berlin. Seit Montag habe man bereits mit mehr als 100 Flügen 96.000 Personen nach Deutschland zurückgebracht, entweder mit Fluggesellschaften, über Reiseveranstalter oder mit Chartermaschinen. Sie bat um Geduld. Priorität hätten derzeit die Rückholungen aus Argentinien, Ägypten, Dominikanische Republik, Costa Rica, Marokko, Peru, Philippinen und Tunesien. Man schaue sich aber weitere Länder an.

Bis Freitagabend hoffe man, 4000 der 6000 Deutschen aus Marokko, 25.000 von 35.000 aus Ägypten, 3000 der 4700 aus der Dominikanischen Republik, alle 1500 aus Tunesien und 7000 der 15.000 aus Südafrika zurückgeflogen zu haben. In Südafrika habe man eine Einigung über die Deutschen und Österreicher auf dem Kreuzfahrtschiff Aida gefunden, damit die Passagiere schnellstmöglich zurückkehren könnten. Aus der Türkei seien 20.000 der 30.000 registrierten Deutschen zurückgekehrt, aus Spanien seien es 25.000. Allerdings umfasse dies nicht alle Deutschen. "Es gibt mehrere hunderttausend Deutsche im Ausland. Aber von denen wollen nicht alle zurück", betonte die Sprecherin. Die Bundesregierung hatte zunächst 50 Millionen Euro für die größte Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik bereitgestellt.