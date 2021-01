Auswärtiges Amt: Lage der Migranten in Bosnien muss sich verbessern

BERLIN (dpa-AFX) - Das Auswärtige Amt verlangt von Bosnien deutliche Schritte zur Verbesserung der Lage der Migranten im Land. Dies sei auch Thema bei einem Treffen in Bosnien gewesen. Von bosnischen Verantwortlichen seien hier Fortschritte zugesagt worden, sagte die Sprecherin des Auswärtigen Amts, Maria Adebahr, am Mittwoch in Berlin. Die Bundesregierung wolle diese Umsetzung im Blick behalten.

Adebahr stellte eine mögliche Hilfe von 700 000 Euro in Aussicht. Die EU unterstützte Bosnien bereits mit weiteren 3,5 Millionen Euro für die unmittelbare Versorgung. Seit 2018 belaufen sich die finanziellen Hilfen der EU an Bosnien zur Bewältigung der Migrationslage nach Angaben der Bundesregierung auf 88 Millionen Euro.

Das Camp Lipa im Grenzgebiet zu Kroatien war vor einer Woche von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) geräumt worden, weil die bosnischen Behörden es nicht winterfest gemacht hatten./dba/DP/nas