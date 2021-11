Auswärtiges Amt ruft Deutsche zur Ausreise aus Äthiopien auf

Berlin (Reuters) - Das Auswärtige Amt in Berlin ruft deutsche Staatsangehörige dazu auf, Äthiopien zu verlassen.

"Deutsche Staatsangehörige werden dringend aufgefordert, die derzeit verfügbaren kommerziellen Flüge zur sofortigen Ausreise zu nutzen", hieß es am Dienstag auf der Internetseite https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/aethiopiensicherheit/209504 des Ministeriums. Vor Reisen in das afrikanische Land werde gewarnt. Auch das Außenministerium in Paris riet französischen Staatsangehörigen, Äthiopien umgehend zu verlassen. Die USA hatten bereits vor einigen Tagen einen ähnlichen Aufruf erlassen.

In Äthiopien liefern sich die Regierung und die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) heftige Kämpfe, die sich zuletzt verschärften.