Auto in Tor von Bundeskanzleramt gefahren

Berlin (Reuters) - In Berlin ist am Mittwoch ein Auto in das Tor des Bundeskanzleramts gefahren.

Der Wagen prallte gegen das Eisengitter, das weitläufig um den Sitz von Kanzlerin Angela Merkel gezogen ist. Der 54-jährige Fahrer wurde festgenommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzt wurde niemand. Auf den Seiten des Fahrzeugs waren Aufschriften mit weißer Farbe zu sehen. Geschrieben stand auf der einen Seite "Stop der Globalisierungs-Politik", auf der anderen "Ihr verdammten Kinder und alte Menschen Mörder". Das Motiv des Mannes blieb nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Er werde weiter verhört, dann werde entschieden, ob er in Gewahrsam bleibe. Ein Regierungssprecher teilte mit: "Für die Bundeskanzlerin, die übrigen Mitglieder der Bundesregierung und die im Bundeskanzleramt beschäftigten Menschen bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung." Es sei bei dem Vorfall "zu geringem Sachschaden" gekommen. Mittwochvormittags tagt üblicherweise das Bundeskabinett im Kanzleramt. Am Nachmittag will Bundeskanzlerin Merkel mit den Regierungschefs der Länder über weitere Corona-Maßnahmen beraten. Auch der Deutsche Bundestag, der in der Nähe des Kanzleramts liegt, tagt ab dem Mittag. Von einem Anschlag mit extremistischem Hintergrund ging die Polizei zunächst nicht aus. "Wir arbeiten im Moment nicht auf Basis dieser Annahme", sagte eine Polizeisprecherin. Dem Kennzeichen zufolge ist das Auto im Landkreis Lippe in Nordrhein-Westfalen zugelassen. Einsatzfahrzeuge der Polizei sowie ein Rettungswagen waren unmittelbar am Tatort. Auf einem Reuters-Foto war zu sehen, dass die Polizei offenbar einen Rollstuhl sicherstellte. Nach einem Bericht der Zeitung "BZ" wurde dasselbe Auto bereits im Februar 2014 in das Tor des Kanzleramts gesteuert. Damals habe auf der einen Seite des Kombis geschrieben gestanden "Schluss mit dem Menschen tötenden Klimawandel" und auf der anderen Seite "Nicole, ich liebe dich". Der damals 48-jährige Fahrer sei anschließend von der Polizei vernommen worden.