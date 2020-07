Auto-Sektor: Daimler und BMW oben auf, Analysten ermuntern Anleger zum Zugreifen – Tesla vorbörslich bereits im Fokus der Aufmerksamkeit

Aktien aus dem Autosektor sind am Donnerstag bei Investoren besonders gefragt. Ermutigende Aussagen von Daimler und positivere Analysenstimmen hievten sie europaweit ganz nach oben. Daimler dominierten den Dax angesichts eines ausgedehnten Sparkurses mit einem Plus von fast sechs Prozent, BMW folgten nach einer Hochstufung auf „Neutral“ durch die Citigroup mit vier Prozent Plus. Beide Aktien erreichten ein Hoch seit Ende Februar, als gerade der Corona-Crash ins Rollen kam.

Analysten ermuntern zum Kauf

Im Zuliefersektor empfiehlt die Citigroup Hella jetzt zum Kauf, für die im MDax enthaltenen Papiere des Verbindungstechnik-Spezialisten ging es um fast sechs Prozent nach oben. Auch beim französischen Autobauer Renault raten die Experten der US-Bank nun zum Zugreifen, mit einem Anstieg um fast sechs Prozent gehörten sie im Pariser Cac 40 zur Spitzengruppe – gemeinsam mit dem Zulieferer Valeo. Dessen gut fünf Prozent höher notierende Papiere erholten sich von ihrem Kursrutsch vom Vortag.

Daimler – Absatz im dritten Quartal noch unter Vorjahr

Eine Kursrally zeichnet sich auch in den USA bei Tesla ab: Der Elektroautobauer hat im zweiten Quartal den Belastungen durch die Corona-Pandemie getrotzt. Während die deutschen Autobauer alle herbe Verluste einfahren, könne sich der US-Autobauer in die Gewinnzone retten, urteilte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Anleger zeigten sich erfreut, wie ein außerbörslicher Anstieg der Tesla-Aktien um vier Prozent zeigte.

Tesla: Vier Quartale mit Gewinn in Folge - Ist der Weg in den S&P 500 jetzt frei? Und was würde das für die Aktie bedeuten?

Kriselnder Autozulieferer Leoni sieht Aufwärtstrend seit April

