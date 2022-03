AUTO1 - Ein einziges Trauerspiel

Auto1 Group - WKN: A2LQ88 - ISIN: DE000A2LQ884 - Kurs: 10,460 € (XETRA)

Die Aktie von Auto1 startete am 04. Februar 2021 ihr Börsendasein. An diesem Tag kam es auch zum Allzeithoch bei 56,76 EUR. Seitdem befindet sich die Aktie in einer Abwärtsbewegung. Diese lief von Anfang an recht dynamisch ab. Im November/Dezember 2021 wurde sie aber noch einmal beschleunigt.

Am 15. März 2022 markierte der Wert ihr aktuelles Allzeittief bei 9,29 EUR. Zwar erholte sich er sich zuletzt, aber schon der steile Abwärtstrend seit November scheint eine zu hohe Hürde zu sein.

Kein Boden in Sicht

Die Abwärtsbewegung in der Auto1-Aktie ist trotz der Erholung seit 15. März intakt. Neue Tiefs wäre also keine Überraschung. Danach könnte der Wert in Richtung 7,50-7,00 EUR abfallen. Ein Ausbruch über das gestrige Tageshoch bei 11,26 EUR könnte allerdings eine etwas größere Erholung einleiten. Ein Anstieg an den EMA 50 bei aktuell 14,02 EUR wäre dann möglich.

Fazit: Aus charttechnischer Sicht gibt es nach wie vor keinen Grund, in die Aktie zu investieren.

