Auto1 will Umsatz im laufenden Jahr deutlich steigern

Berlin (Reuters) - Der erst seit kurzem börsennotierte Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 will den Umsatz im laufenden Jahr deutlich in die Höhe treiben.

Die Erlöse sollten zwischen 3,8 und 4,2 Milliarden Euro liegen, kündigte das Berliner Unternehmen am Mittwoch an, das 2021 bis zu 638.000 Wagen verkaufen will. Im vergangenen Jahr hatte Auto1 in der Corona-Krise einen Umsatzeinbruch um rund ein Fünftel auf 2,83 Milliarden Euro verkraften müssen. "Mit unserem erfolgreichen Börsengang im Februar dieses Jahres sind wir nun optimal positioniert, um die Chancen des europäischen Online-Gebrauchtwagenmarktes zu nutzen", sagte Firmenchef Christian Bertermann.

Wegen der hohen Investitionen vor allem in den Ausbau des Autohero-Geschäfts - den Verkauf von Autos an Privatkunden - wird Auto1 auch im laufenden Jahr keine schwarzen Zahlen schreiben. 2020 lag der bereinigte Betriebsverlust (Ebitda) bei 15,2 Millionen Euro (2019 60,4 Millionen Euro). Mit Autohero will das Unternehmen 2021 mehr als dreimal so viele Autos veräußern wie im Vorjahr. Bisher wechseln über die Handelsplattform für professionelle Autohändler noch deutlich mehr Wagen ihren Besitzer. Beim Börsengang Anfang Februar wurde der Betreiber von "wirkaufendeinauto.de" mit knapp zwölf Milliarden Euro bewertet.