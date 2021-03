Autobauer Stellantis legt "fliegenden Start" hin

Mailand (Reuters) - Der fusionierte Autokonzern Stellantis hat den Gewinnrückgang in der Pandemie dank eines Schlussspurts in Grenzen gehalten und blickt zuversichtlich ins laufende Jahr. Für 2021 stellte das aus dem Zusammenschluss von Fiat Chrysler und PSA entstandene Unternehmen am Mittwoch eine operative Rendite von 5,5 bis 7,5 Prozent in Aussicht, vorausgesetzt es komme nicht zu weiteren starken Einschränkungen bei der Bekämpfung von Covid-19. "Stellantis hat einen fliegenden Start hingelegt und konzentriert sich voll und ganz darauf, die versprochenen Synergien zu erzielen", erklärte Konzernchef Carlos Tavares.

Der italienisch-amerikanische Autobauer Fiat Chrysler und die französische Opel-Mutter PSA waren im Januar zum weltweit viertgrößten Autobauer mit mehr als 400.000 Mitarbeitern verschmolzen. Wie alle globalen Autohersteller will Stellantis in den kommenden Jahren viele Milliarden ausgeben, um das Fahrzeugangebot für das Elekto-Zeitalter, die digitale Vernetzung und computergesteuerte Fahrzeuge umzustellen. Das Geld für die Investitionen und die anstehende Restrukturierung soll durch Einsparungen und den Mittelzufluss aus den margenstarken Geländewagen der Marke Jeep und den Pick-ups von Ram in den USA aufgebracht werden.