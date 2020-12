AUTOZONE - Es droht ein Verkaufssignal

AutoZone Inc. - WKN: 881531 - ISIN: US0533321024 - Kurs: 1.100,000 $ (NYSE)

Autozone ist einer der größten Händler von Kfz-Ersatzteilen in den USA. Heute meldete das Unternehmen die Zahlen für das abgelaufene erste Quartal des Geschäftsjahres 2020/21. Der Umsatz stieg auf 3,153 Mrd. USD, Analysten hatten mit 3,147 Mrd. USD gerechnet. Der Gewinn je Aktie lag mit 18,61 USD deutlich über der Marktschätzung von 17,57 USD je Aktie. Fundamental also ansehnliche Daten, die den heutigen Abverkauf der Aktie nicht wirklich erklären.

Erklärungen liefert in diesem Fall eher der Chart, der inzwischen klar bärische Züge aufweist. Denn die seit Monaten laufende Seitwärtsbewgeung kann auch als Topformation gedeutet werden. Der Druck auf die Unterstützungszone zwischen 1.088 und 1.074 USD wächst. Wird dieser Kursbereich unterschritten, wäre ein prozyklisches Verkaufssignal ausgelöst, welches Abgaben in Richtung der horizontalen Unterstützung bei 980,60 USD nach sich ziehen könnte. Knapp darunter liegt bei 976,42 USD das 50 %-Retracement des Anstiegs von März bis September. Der Wert ist in diesem Bereich also sehr gut unterstützt.

Stößt sich die Aktie dagegen erfolgreich vom Unterstützungsbereich um 1.080 USD nach oben ab und überschreitet sie in der Folge auch das Zwischenhoch bei 1.173 USD, wäre die größte Gefahr für die Käufer zunächst einmal gebannt. Ein kleines Kaufsignal wäre in diesem Fall aktiviert, welches nach einer Bestätigung eine Erholung in Richtung des Hochs bei 1.267 USD einleiten könnte.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 11,86 12,63 13,16 Ergebnis je Aktie in USD 63,43 71,93 76,12 Gewinnwachstum 13,40 % 5,83 % KGV 17 15 14 KUV 2,1 2,0 1,9 PEG 1,1 2,5 *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)