Autozulieferer Leoni fürchtet um Existenz und ruft nach Staatshilfe

München (Reuters) - Dem angeschlagenen Autozulieferer Leoni droht in der Coronakrise die Luft auszugehen.

"Der Vorstand hat vor dem Hintergrund der erwarteten Belastungen heute eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, um den Fortbestand des Geschäftsbetriebs zu sichern", teilte der Kabelspezialist am Montag in Nürnberg mit. Das Unternehmen werde in Deutschland Staatshilfen beantragen. Wie seine Kunden in der Autoindustrie werde auch Leoni die Produktion in mehreren Werken in Europa, Nordafrika und Amerika stoppen und in Deutschland Kurzarbeit beantragen. Leoni fährt wegen hausgemachter Probleme bereits seit einiger Zeit einen scharfen Sanierungskurs.