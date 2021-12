Autsch, Beyond Meat! Diese Ohrfeige zum Wochenende tut richtig weh

Die Aktie von Beyond Meat hat zum Ende der Woche erneut nachgegeben. Unterm Strich korrigierten die Anteilsscheine um ca. 8,2 %, womit sie erneut zu den schwächeren Performern gehörten. Man möchte fast sagen: Das gehört teilweise bereits dazu.

Beyond Meat hat allerdings auch operativ eine Ohrfeige abbekommen. Riskieren wir einen Blick, was es zu einem geplanten Produktlaunch bei Taco Bell zu wissen gilt. Oder eben nicht mehr zu wissen gilt. Genau das ist schließlich Teil des Problems.

Beyond Meat: Taco Bell sagt erst einmal „Nein“

Wie es zum Wochenende heißt, hat Taco Bell einer anvisierten Produkteinführung einer Veggie-Alternative mithilfe von Beyond Meat eine Absage erteilt. Dabei handelt es sich um das sogenannte Carne Asada, ein wohl beliebtes Produkt. Gemeinsam wollte man ursprünglich eine Alternative launchen, die man im Vorfeld bereits getestet hat.

Genau das ist jetzt wohl das Problem: Die Tests sind für das Management von Taco Bell offenbar nicht befriedigend gewesen. Deshalb hat man zunächst weitere Tests und eine Expansion des besagten Produkts gestoppt. Die Aktie des US-amerikanischen Herstellers von Fleischalternativen korrigierte daraufhin um den besagten Abschlag.

Taco Bell, das zu dem Konsortium von Yum! Brands gehört, ist Teil einer größeren Partnerschaft. Der Mutterkonzern hat mit Beyond Meat eine mehrjährige Vereinbarung zur Entwicklung von neuen Alternativprodukten geschlossen. Trotzdem steht ein erster Launch jetzt unter eher durchwachsenen Vorzeichen. Wobei es Hoffnung gibt: Immerhin heißt es, dass es in Zukunft noch weitere Projekte geben könnte. So viel also zur ersten Ausgangslage.

Wenn es schon mal nicht läuft …

Die Kooperation mit Taco Bell und Yum! Brands und Beyond Meat sollte eigentlich geeignet sein, um einen Turnaround hinzulegen. Ähnlich wie die gestartete Partnerschaft mit McDonald’s, wo bereits ein McPlant auf den Markt gekommen ist. Mit einer systematischen Ausweitung der Produktreichweite auf die bekannte Systemgastronomie könnte das Management den zügig adressierbaren Gesamtmarkt eigentlich signifikant erweitern.

Allerdings zeigt sich, dass es dabei eben nicht nur Fortschritte gibt. Ob der Stopp eines Produkts einen Abschlag von 8 % an einem Handelstag wert ist, das ist natürlich eine andere Frage. Zumal die Partnerschaft im Kern und mit der Muttergesellschaft weiterhin intakt bleibt. Trotzdem zeigt sich auch hier, dass der Weg zum Erfolg alles andere als gradlinig, sondern auch von Rückschlägen gepflastert sein kann. Derartige Fehltritte in Summe sollte es nicht geben, da ansonsten die Investitionsthese wackeln könnte.

Insgesamt läuft es operativ bei Beyond Meat eher semioptimal. Das dritte Quartal war mit einem schwachen Umsatzwachstum auf lediglich 106 Mio. US-Dollar nicht geeignet, um die Marktteilnehmer zu besänftigen. Insofern wäre ein positiverer Newsflow, aber vor allem ein deutlich stärkeres Wachstum oder die Perspektive darauf inzwischen angebracht.

Foto: Beyond Meat