Avanci gibt LG Electronics als neuen Lizenzgeber bekannt

Führender Innovator im Bereich Mobilfunktechnologien und fortschrittliche Automobilkomponenten lizenziert seine wesentlichen Patente über den One-Stop-Marktplatz von Avanci

Avanci gab heute bekannt, dass LG Electronics seinem One-Stop-Lizenzierungsmarktplatz beigetreten ist. Im Anschluss an diese Bekanntmachung erhalten alle bestehenden Avanci-Lizenznehmer und alle, die Avanci in Zukunft beitreten, eine Lizenz für wesentliche 4G-, 3G- und 2G-Patente, die LG Electronics erstellt hat und besitzt, sowie Lizenzen von 48 anderen Patentinhabern, die bereits auf dem Marktplatz vertreten sind.

„Wir freuen uns, LG Electronics, einen langjährigen Innovator und Mitwirkenden an der Entwicklung von Mobilfunkstandards, als Avanci-Lizenzgeber zu begrüßen“, so Kasim Alfalahi, Gründer und Chief Executive Officer von Avanci.

Durch seinen Geschäftsbereich „Vehicle component Solutions“ ist LG Electronics ein globaler Zulieferer für die Automobilindustrie und ein Marktführer in der Entwicklung von Kfz-Konnektivitätslösungen sowie fortschrittlichen Teilen für Elektrofahrzeuge und Dienstleistungen, wobei die umfassenden Benutzererfahrungen und Technologien von LG genutzt werden, die seiner breit gefächerten, jahrzehntelangen Erfahrung in der Unterhaltungselektronik entspringen.

„LG Electronics freut sich, dem Avanci-Marktplatz beizutreten“, so Jay Cho, Senior Vice President und Leiter des Intellectual Property Center bei LG Electronics. „Über Avanci können unsere Innovationen bei wesentlichen Mobilfunktechnologien einfach und effizient mit Automobilherstellern auf der ganzen Welt ausgetauscht werden.“

Der unabhängige Marktplatz von Avanci hat die Art und Weise verändert, wie Unternehmen Technologien austauschen, indem sie geistiges Eigentum von vielen verschiedenen Patentinhabern in einer einzigen Transaktion zu niedrigen, festen Preisen lizenzieren, die einmalig für die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs bezahlt werden. Indem der Technologieaustauschprozess rationalisiert wird, bietet Avanci Automobilherstellern eine effiziente und transparente Methode, um auf die drahtlose Technologie zuzugreifen, die sie benötigen, um ihre Produkte online zu bringen.

Über Avanci:

Avanci glaubt, dass der Austausch patentierter Technologie im Zeitalter des Internets der Dinge einfacher sein kann. Als unabhängiger Vermittler, der an der Schnittstelle verschiedener Branchen tätig ist, ist unsere One-Stop-Lösung darauf ausgelegt, den Lizenzierungsprozess effizient, bequem und berechenbar zu machen. Seit 2016 treibt Avanci Innovationen voran, indem es Verbindungen über unseren Marktplatz herstellt. Unternehmen mit wesentlichen Patenten tauschen ihre Innovationen mit Unternehmen aus, die vernetzte Produkte für das Internet der Dinge entwickeln – und das an einem Ort, mit nur einem Vertrag und zu einem fairen Pauschalpreis. Im Jahr 2020 ernannte das Weltwirtschaftsforum Avanci für seine Arbeit zur Beschleunigung von Innovationen für das Internet der Dinge zum Technologiepionier. www.avanci.com

