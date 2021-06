Avelios expandiert nach Deutschland und ernennt Thomas Fiebig zum Geschäftsführer

Avelios, der Experte für Alternative Assets, expandiert mit der Gründung der Avelios Germany GmbH in den deutschen Markt, um in Europas größter Volkswirtschaft präsent zu sein und ernennt Thomas Fiebig zum Geschäftsführer.

Avelios Germany ist die zweite operative Einheit von Avelios, das bereits seit 2020 in Großbritannien tätig ist. Avelios wird Anlegern in Deutschland Assetmanagement- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen mit dem Schwerpunkt auf Alternative Investments / Immobilien auf dem europäischen Markt anbieten.

Die Expansion in Deutschland baut auf kürzlichen Markterfolgen von Avelios auf, in dessen Rahmen das Unternehmen eine Immobilien-Transaktion mit Hilfe einer Mezzanine-Finanzierung in Berlin erfolgreich strukturiert hat. Die Transaktion reflektiert das ausgeprägte Knowhow des Teams und unterstreicht seine Kompetenz. Avelios Germany wird seinen Standort am Goetheplatz 1 in Frankfurt haben.

Der neu ernannte Geschäftsführer Thomas Fiebig blickt auf eine fast drei Jahrzehnte lange Erfahrung im Bereich Immobilieninvestment zurück, er hat während seiner Laufbahn Transaktionen in Höhe von mehr als 3 Mrd. Euro in dieser Assetklasse durchgeführt. Zuvor war Fiebig u.a. als Geschäftsführer von Talanx Immobilien tätig, wo er das Geschäft der Mezzaninfinanzierung für Entwickler neu ausgerichtet hat und für das globale Immobilien- und Infrastruktur-Investmentgeschäft zuständig war. Er besetzte zudem leitende Positionen bei ING Real Estate und zuletzt als Geschäftsführer bei einer BaFin-regulierten Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) mit Sitz in Hamburg.

Zu seiner Ernennung sagte Duncan Souster, CEO von Avelios: „Nach dem anhaltenden Interesse seitens unserer Kunden, im deutschen Markt dauerhaft Präsenz zu zeigen, freuen wir uns über unsere Expansion nach Deutschland. Thomas ist die ideale Person, um unser Geschäft zu leiten, und wird seiner Aufgabe durch die Schaffung der höchsten Standards der institutionellen Praxis gerecht werden. Seine Berufserfahrung wird dabei helfen, das Wachstum in unserem Unternehmen anzukurbeln, und sein starkes Netzwerk aus institutionellen Investoren wird dabei unterstützen, unser Netzwerk aus Kapitalpartnern zu diversifizieren und zu erweitern. Wir freuen uns sehr, ihn im Team zu begrüßen und uns von nun an im deutschen Markt kontinuierlich weiterzuentwickeln.“

Avelios Germany GmbH: Avelios ist ein unabhängiges Investmentberatungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen, das sich auf europäische Immobilien-, Transport- und Infrastrukturanlagen konzentriert. Gemäß unserer Investitionsphilosophie legen wir ein besonderes Augenmerk auf die Kapitalerhaltung, bei gleichzeitiger Generierung attraktiver, risikobereinigter Renditen für unsere Investoren und Partner.

