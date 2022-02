Averix Bio gibt Einreichung von Drug Master File für sein CBD-Isolat in den USA bekannt

Averix Bio hat heute die Einreichung eines Drug Master File (DMF) für ein Isolat von Cannabidiol (CBD) bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) bekanntgegeben. Anders als bei den meisten Herstellern sind die Inhaltsstoffe von Averix nicht synthetisch, sondern werden aus Phytocannabinoid-Industriehanf hergestellt. Die Einreichung (DMF 036798) steht für die Verpflichtung von Averix Bio, hochwertigste Inhaltsstoffe für klinische Studien und den pharmazeutischen, kosmetischen, nutrazeutischen und veterinärmedizinischen Markt zu bringen.

Averix Bio ist ein Großproduzent von pharmazeutischen API-Cannabinoid-Inhaltsstoffen für die internationalen Märkte. Die Produktionsanlage von Averix Bio entspricht den aktuellen guten Herstellungspraktiken (current Good Manufacturing Practices, cGMP) und erfüllt die US-amerikanischen und internationalen Industriestandards für die Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe und Produkte, einschließlich Compliance mit 21 CFR Parts 210/211 und ICH Q7. Ein mit Level 200 cGMP konformer Hersteller verfügt über solide Qualitätsmanagementsysteme, führt strenge Betriebsprüfungen durch, verarbeitet hochwertige Rohstoffe und unterhält zertifizierte Testlabors. Averix Bio verfolgt außerdem ein detailliertes Anbauprogramm und kann so sicherstellen, dass der Industriehanf vor Ort angebaut wird, nicht gentechnisch verändert ist, nachhaltig angebaut wird und beginnend mit Boden und Genetik sorgfältig überwacht wird.

„Averix Bio wurde als Tier-One-Partner für Inhaltsstoffe für Pharma- und andere Unternehmen aufgebaut, die einheitliche und reproduzierbare Materialien wünschen. In unseren Abteilungen für strenge Verarbeitung und Qualitätskontrolle wird sichergestellt, dass unsere Partner Risiken in ihrer Lieferkette reduzieren und mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, das unserem Motto verpflichtet ist: Nachvollziehbar, transparent und vertrauenswürdig. Anders als bei den meisten Unternehmen stammen unsere Rohstoffe aus einem Anbauprogramm, bei dem vorrangig auf die Boden- und Hanfgenetik geachtet wird, und werden schließlich zu pharmazeutischen Wirkstoffen (Active Pharmaceutical Ingredients, APIs). Ich bin äußerst stolz auf unser Team, die vielen Stunden, die wir in die DMF-Einreichung investiert haben, und unsere interne Verpflichtung zu Qualität“, sagte Miles Wright, Geschäftsführer von Averix Bio.

Über Averix Bio

Averix Bio ist ein US-amerikanisches Unternehmen für die Erforschung und Extraktion von Cannabinoiden, das mit 21 CFR Part 210 und Part 211 und ICH Q7 konforme cGMP API Phytocannabinoid-Inhaltsstoffe produziert. Das Unternehmen bietet hochwertigste Cannabinoid-Inhaltsstoffe für die Verwendung in den Sektoren Pharma, Nutrazeutika, Lebensmittel und Getränke, Kosmetik und Tiermedizin an. Averix Bio garantiert von der Aussaat bis zum Regal einheitliche Qualität. Sie ist der Grundstein einer Unternehmensgrundlage, die auf Rückverfolgbarkeit, Transparenz und Vertrauen beruht. Unter der Leitung eines Weltklasseteams mit jahrzehntelanger Erfahrung mit cGMP und Pharma verfolgt Averix Bio den Auftrag, Patientinnen und Patienten weltweit gesündere medizinische Lösungen auf Cannabinoidbasis zugänglich zu machen. Wenn Sie weitere Informationen möchten, schicken Sie eine E-Mail an Miles Wright (miles@averixbio.com) oder kontaktieren Sie das Unternehmen über +1 252-220-0887.

