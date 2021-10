Aves One: Neubewertung nach Offerte

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die Aves One AG von einem Konsortium bestehend aus Swiss Life Managers und Vauban Infrastructure Partners ein freiwilliges Übernahmeangebot für die Aves One-Papiere von 12,80 Euro je Aktie erhalten. In der Folge passen die Analysten ihr Kursziel und das Votum an.Nach Analystenaussage ende die Annahmefrist am 9.11.2021 und die Annahmeschwelle liege bei 85 Prozent. Bereits zum Zeitpunkt des Übernahmeangebotes habe sich der Großteil der Aves One-Aktionäre, die mehr als 85 Prozent der Aktien halten, für eine Annahme des Angebotes ausgesprochen. Damit sei das Erreichen der Mindestannahmeschwelle laut GBC nur noch eine Formsache. Im Rahmen der zum Übernahmeangebot geschlossenen Investmentvereinbarung zwischen Aves One AG und Rhine Rail Investment AG solle Aves One im Wege einer Kapitalerhöhung oder durch Gewährung nachrangiger Gesellschafterdarlehen ein Wachstumskapital von mindestens 100 Mio. Euro zur Verfügung gestellt werden. Es werde damit das Ziel verfolgt, das Unternehmen finanziell zu unterstützen, um die Marktposition weiter zu stärken. In der aktualisierten DCF-Bewertung habe das Analystenteam die erfolgreiche Durchführung des Übernahmeangebots berücksichtigt. Dies impliziere auch, dass von einem Delisting der Aves One-Aktie ausgegangen werde. Im Rahmen des aktualisierten DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten einen neuen fairen Wert von 14,20 Euro und vergeben das Rating „Halten“ (zuvor: „under review“).(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.10.2021, 14:50 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 21.10.2021 um 09:00 Uhr fertiggestellt und am 21.10.2021 um 12:00 Uhr erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/22994.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE000A168114