Die Aviatrix-Cloud-Netzwerkplattform dient als „Netzwerkfabrik“ (Network Factory) für neue und bestehende AWS-Accounts, um die Netzwerkbereitstellung zu vereinfachen und Transit-Netzwerke der Enterprise-Klasse bereitzustellen

Aviatrix, die Cloud-Netzwerkplattform, kündigte heute neue Funktionen zur Automatisierung der Bereitstellung und des Betriebs von Unternehmensnetzwerkinfrastrukturen für Organisationen an, die die Account-Factory-Funktion des AWS Control Tower nutzen. Die integrierte Aviatrix-Software ist ab sofort im AWS Marketplace verfügbar und dient als Netzwerkfabrik für neu eingerichtete Accounts auf Amazon Web Services (AWS). Die Lösung unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung von Cloud-Governance- und Regulierungsinitiativen für ihre Cloud-Netzwerke mit mehreren Accounts und mehreren Regionen.

Nehmen Sie am Donnerstag, den 27. August, gemeinsam mit Spezialisten von Aviatrix und AWS an einer Live-Online-Sitzung teil, in der die neuen Funktionen des AWS Control Tower und der Aviatrix-Netzwerkfabrik vorgestellt werden. Weitere Informationen oder die Anmeldung finden Sie hier.

„Mit dem AWS Control Tower benötigen Unternehmen nur wenige Klicks, um neue AWS-Accounts bereitzustellen, die den unternehmensweiten Richtlinien entsprechen“, sagte Chris Grusz, Direktor, AWS Marketplace, Amazon Web Services, Inc. „Die Cloud-Netzwerklösung von Aviatrix bietet auf einzigartige Weise eine Netzwerkfabrik für den AWS Control Tower. Mit der Account Factory für den AWS Control Tower, die die Account Control Governance sicherstellt, werden die Kunden von den neuen Fähigkeiten von Aviatrix profitieren. Diese stellen sicher, dass die Netzwerkinfrastruktur, die diese Accounts unterstützt, sicher ist und jederzeit korrekt eingesetzt wird.“

Der AWS Control Tower bietet die einfachste Möglichkeit, neue, sichere AWS-Umgebungen mit mehreren Accounts einzurichten und zu verwalten. Darüber hinaus ermöglicht der AWS Service Catalog Organisationen die Erstellung und Verwaltung von Katalogen mit genehmigten IT-Services zur Verwendung auf dem AWS. Die Aviatrix-Cloud-Netzwerkplattform bietet die vorgeschriebene Transit-Netzwerkarchitektur und operative Transparenz, wodurch die Anforderungen an Cloud-Netzwerke und Sicherheit in Unternehmen erfüllt werden. Die Aviatrix-Software ist in der Lage, Amazon Virtual Private Clouds (Amazon VPCs) zu erstellen, Routingtabellen-Updates zu automatisieren und die Korrektheit des Netzwerks sicherzustellen, indem sie überlappende CIDRs verhindert und gleichzeitig IT-Sicherheitskontrollen mittels richtlinienbasierter Netzwerksegmentierung durchsetzt. Die integrierte Lösung ermöglicht die Self-Service-Bereitstellung einer neuen Account-Infrastruktur, bietet eine detaillierte operative Transparenz und trägt dazu bei, dass IT-Netzwerk- und Sicherheitsteams durch einen einfachen, automatisierten Arbeitsablauf die Einhaltung der Vorschriften gewährleisten können.

„Auf dem Weg zur Nutzung einer Cloud-basierten Infrastruktur sind wir immer auf der Suche nach Möglichkeiten, die automatisierte Bereitstellung von Services auf einfachste und sicherste Weise zu optimieren“, so Justin Donohoo, CTO bei Observian. „Die Aviatrix-Cloud-Netzwerkplattform bietet die Netzwerkarchitektur, das fortschrittliche Netzwerk, die Sicherheitskontrollen und die operative Transparenz, die Unternehmen benötigen. Ich betrachte die Integration von Aviatrix mit dem AWS Control Tower als eine natürliche Entwicklung, um die Bereitstellung der neuen AWS-Infrastruktur zu optimieren. Die Nutzung von Aviatrix als Netzwerkfabrik und der AWS Control Tower Account Factory stellt sicher, dass sowohl die AWS-Accounts als auch die Unternehmensnetzwerkinfrastruktur korrekt und in Einklang mit den Unternehmensrichtlinien und Branchenvorschriften bereitgestellt werden.“

Die Bereitstellung von Cloud-Netzwerk-Services ist oft einfacher als ihre Operationalisierung. „AWS Control Tower“-Kunden, die die volle Kontrolle über ihre Cloud-Netzwerkumgebung haben müssen, können außerdem die Aviatrix-Software nutzen, um Zugang zu der von ihnen benötigten Netzwerkintelligenz zu erhalten – alles an einem Ort – anstatt sich bei mehreren Bildschirmmasken, Services und Managementkonsolen anzumelden, um die von ihnen benötigte Netzwerktransparenz herzustellen. Aviatrix CoPilot – eine verfügbare Komponente der integrierten Lösung für den AWS Control Tower – bietet einen globalen Überblick über die Cloud-Umgebung durch die Nutzung von Intelligenz und Analysen aus der Aviatrix-Cloud-Netzwerkplattform in Kombination mit Telemetrie- und Netzwerkinformationen, die über native AWS-APIs gesammelt werden. Die umfangreichen, intuitiven Visualisierungen von CoPilot bieten Fachleuten durch die Verwendung dynamischer Multi-Cloud-Topologiekarten, intelligenter FlowIQ-Traffic-Flussanalysen, globaler Traffic-Heat-Maps, Zeitreihen-Trend-Charts und eines kompletten Dashboards zur Überwachung des Cloud-Netzwerks umsetzbare Erkenntnisse.

„Der AWS Control Tower ist ein großer Fortschritt für IT-Teams in Unternehmen, deren Aufgabe es ist, die Kontrolle über ihre Netzwerke zu erhalten, ohne zu einem Engpass für die Cloud-Flexibilität und Geschwindigkeit ihres Unternehmens zu werden“, so Nauman Mustafa, VP des Bereichs Solution Engineering bei Aviatrix. „Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Corporate Governance müssen automatisiert und auf das Cloud-Zeitalter ausgerichtet werden. Die Kombination von AWS Control Tower und der Cloud-Netzwerkplattform von Aviatrix sorgt für Einfachheit und Automatisierung sowie für Transparenz und Kontrolle im Unternehmen.“

Verfügbarkeit und erste Schritte

Die Aviatrix Cloud-Netzwerkplattform für den AWS Control Tower ist ab sofort im AWS Marketplace verfügbar. Weitere technische Informationen über die integrierte Lösung - einschließlich der ersten Schritte - sind hier verfügbar. Für eine Live-Demo oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte per E-Mail an info@aviatrix.com

Über Aviatrix

Die Cloud-Netzwerkplattform von Aviatrix bietet fortschrittliche Netzwerk-, Sicherheits- und operative Transparenz, die von Unternehmen benötigt wird, und zwar mit der Benutzerfreundlichkeit und Automatisierung der Cloud. Mehr als 400 Kunden weltweit nutzen Aviatrix und seine bewährte Multi-Cloud-Netzwerk-Referenzarchitektur, um eine wiederholbare Netzwerk- und Sicherheitsarchitektur zu entwerfen, zu implementieren und zu betreiben, die über jede öffentliche Cloud hinweg konsistent ist. In Kombination mit der branchenweit ersten und einzigen Multi-Cloud-Netzwerkzertifizierung (ACE) versetzt Aviatrix die IT-Abteilung in die Lage, die Umstellung auf die Cloud voranzutreiben und zu beschleunigen. Erfahren Sie mehr unter Aviatrix.com.

