Aviatrix kündigt „Lunch and Learn“-Seminare zum Thema der Multi-Cloud-Vernetzung an, um die Migration von Unternehmen in die Cloud zu beschleunigen

Die globale Seminarreihe „Networking Above the Clouds“ richtet sich an DevOps, Cloud-Architekten, Netzwerkingenieure und Sicherheitsteams, die lernen wollen, wie sie Netzwerk- und Sicherheitsherausforderungen in einigen oder allen öffentlichen Rechnerwolken (AWS, Azure, GCP und OCI) bewältigen können

Die Cloud-Netzwerkplattform Aviatrix hat heute den Start einer Seminarreihe zum Thema der Multi-Cloud-Vernetzung unter dem Titel „Networking Above the Clouds“ in Nordamerika und Europa bekannt gegeben. Die Lunch-and-Learn-Seminare richten sich an DevOps, Cloud-Architekten, Netzwerkingenieure und Sicherheitsteams, die mit öffentlichen Rechnerwolken (AWS, Azure, GCP und OCI) arbeiten und erfahren möchten, wie Hunderte von anderen Unternehmen wichtige Netzwerk-, Sicherheits- und Betriebsherausforderungen in der Cloud gemeistert haben.

Da immer mehr Unternehmen Public-Cloud-Infrastrukturen einführen, sind umfassende Schulungen, Weiterbildungen und ein Verständnis von bewährten Methoden entscheidend für die erfolgreiche Planung, das Design und den Betrieb von Multi-Cloud-Netzwerken. Diese neue Seminarreihe erweitert das Engagement von Aviatrix zur Schließung der Kompetenzlücke im Bereich Cloud-Networking für Unternehmen jeder Größe. Das erst vor einem Jahr gestartete und mittlerweile bereits mehr als 10.000 zertifizierte Experten (Tendenz steigend) umfassende ACE-Programm (Aviatrix Certified Engineer) ist der Branchenstandard für die Zertifizierung von Multi-Cloud-Netzwerken.

Die „Networking Above the Clouds“-Seminare beinhalten Live-Diskussionen und Demos, die Folgendes behandeln:

Erreichen der Einfachheit und Agilität, die von der Cloud erwartet werden, mit der betrieblichen Kontrolle und Sicherheit, die Unternehmen benötigen.

Betriebliche Transparenz und Fehlerbehebung auf Unternehmensebene.

Nutzung von Multi-Cloud-Transitnetzwerken zur Integration von Cloud- und On-Premise-Ressourcen.

Integration bestehender Infrastrukturen wie SD-WAN in ein Multi-Cloud-Netzwerk.

Beseitigen von überlappenden IP-Adressen, Einschränkungen bei Routingtabellen und Komplexitäten der manuellen Konfiguration in der Public Cloud.

Sicherung des VPC/VNet-Egress-Datenverkehrs, Einfügen von modernsten Firewall-Services und Verschlüsselung von bewegten Daten mit hoher Leistung.

Nutzung nativer Public-Cloud-Konstrukte und was man wissen muss, um sie erfolgreich zu nutzen.

„Die Multi-Cloud-Übernahme ist unvermeidlich, doch die Netzwerke der meisten Unternehmen sind noch nicht bereit dafür. Diese Seminare bieten eine großartige Gelegenheit für ein ausgewähltes Publikum, mit unserem erstklassigen Team zu interagieren und ein besseres Verständnis dafür zu erlangen, wie man ein Multi-Cloud-Netzwerk gleich beim ersten Mal richtig aufbaut“, sagte Frank Cabri, Vorstand für Corporate Marketing bei Aviatrix. „Cloud-Netzwerke sowohl aus technischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht richtig aufzubauen ist eine der wichtigsten Prioritäten für die erfolgreiche Migration eines Unternehmens in die Cloud. Wir freuen uns darauf, wieder auf Tour zu gehen und uns mit der wachsenden globalen Aviatrix-Community zu treffen.“

Die von den technischen Experten von Aviatrix organisierten Veranstaltungen sind derzeit in 50 Städten geplant. Die entsprechende Liste mit spezifischen Veranstaltungsorten und anderen wichtigen Einzelheiten finden Sie auf dieser Seite. Weitere Städte und Termine sind für den Frühsommer in Planung.

*Alle lokalen COVID-19-Richtlinien werden befolgt. Es werden Gesichtsmasken zur Verfügung gestellt, und die Teilnehmerzahl ist an allen Veranstaltungsorten begrenzt.

Über Aviatrix

Die Cloud-Netzwerkplattform von Aviatrix bietet die fortschrittliche Vernetzung, die Sicherheit sowie die operative Transparenz und Kontrolle, die Unternehmen benötigen, zusammen mit der Benutzerfreundlichkeit, Automatisierung und Agilität der Cloud. Mehr als 500 Kunden weltweit nutzen Aviatrix und seine bewährte Multi-Cloud-Netzwerk-Referenzarchitektur, um eine wiederholbare Netzwerk- und Sicherheitsarchitektur zu entwerfen, zu implementieren und zu betreiben, die über jede öffentliche Cloud hinweg konsistent ist. In Kombination mit der branchenweit ersten und einzigen Multi-Cloud-Netzwerkzertifizierung (ACE) versetzt Aviatrix die IT-Abteilung in die Lage, die Umstellung auf die Cloud voranzutreiben und zu beschleunigen. Erfahren Sie mehr unter aviatrix.com.

