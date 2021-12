Avista zahlt Quartalsdividende aus

Der amerikanische Energiekonzern Avista Corp. (ISIN: US05379B1070, NYSE: AVA) schüttet seinen Aktionären am heutigen Mittwoch eine konstante Quartalsdividende von 0,4225 US-Dollar aus. Record date war der 19. November 2021.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden somit 1,69 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 40,98 US-Dollar (Stand: 14. Dezember 2021) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 4,12 Prozent.

Avista hat seinen Firmensitz in Spokane im US-Bundesstaat Washington. Das Unternehmen ist im Jahr 1889 unter dem Namen „Washington Water Power“ gegründet worden und liefert Elektrizität an über 400.000 und Erdgas an über 360.000 Kunden. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2021 erwirtschaftete Avista einen Gewinn von 14,4 Mio. US-Dollar (Vorjahr. 4,9 Mio. US-Dollar), wie am 3. November berichtet wurde. Der operative Umsatz lag bei 286,75 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 263,56 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresbeginn 2021 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 2,09 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 2,93 Mrd. US-Dollar (Stand: 14. Dezember 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de