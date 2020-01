Avon schüttet Sonderdividende aus

Der amerikanische Kosmetikkonzern Avon Products Inc. (ISIN: US0543031027, NYSE: AVP) schüttet am heutigen Montag eine Sonderdividende in Höhe von 0,01605 US-Dollar an die Aktionäre aus. Record date war der 30. Dezember 2019. Avon zahlt keine reguläre Dividende an seine Investoren.

Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,12 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,42 Mrd. US-Dollar), wie am 31. Oktober berichtet wurde. Der operative Gewinn reduzierte sich um 48 Prozent auf 97,7 Mio. US-Dollar. Im Mai 2019 wurde bekannt gegeben, dass der brasilianische Kosmetik-Konzern Natura Cosmeticos Avon übernimmt. Die Übernahme soll 2020 abgeschlossen sein. Avon Products ist urspünglich im Jahr 1886 in New York von einem Büchervertreter namens David H. McConnell gegründet worden. McConnell entwickelte die Avon-Geschäftsidee parallel zum Verkauf seiner Bücher von Tür zu Tür. Jedesmal wenn er etwas verkauft hatte, überreichte er seinen Kundinnen als Dankeschön ein Parfüm. Er bemerkte schon bald, dass die Kundinnen das Parfüm lieber mochten als die Bücher. Heute hat Avon seinen Sitz in London. Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie an der Wallstreet auf der aktuellen Kursbasis mit 0,71 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt 2,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. Januar 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de