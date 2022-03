AXA: mit Gewinnverdopplung und Aktienrückkäufen auf Erfolgskurs

Werbung. Vorbei ist die Zeit der großen Sorgen, es läuft wieder rund beim französischen Versicherungsriesen AXA. Denn das einstige Sorgenkind AXA XL hat nicht nur den Turnaround geschafft, sondern liefert auch einen stattlichen Ergebnisbeitrag: 1,2 Milliarden Euro steuerte der Bereich zum Konzernergebnis für 2021 bei. Dabei stand im Vorjahr für AXA XL noch einen Verlust im operativen Geschäft von 1,4 Milliarden Euro in den Büchern. Konzernchef Thomas Buberl bezeichnet damit die Sanierung der US-Tochter, die AXA 2018 für 15,3 Milliarden Dollar erworben hatte, als abgeschlossen und betont: „AXA geht es sehr gut“.

In der Tat. Der zweitgrößte Versicherungskonzern Europas präsentierte Ende Februar solide Ertragszahlen. Getragen von allen Geschäftsbereichen und Regionen fiel das Nettoergebnis mit 7,29 Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch aus als im Vorjahr (2020: 3,16 Milliarden Euro). Marginal erscheint im Vergleich dazu der Umsatzzuwachs von drei Prozent auf 99,93 Milliarden Euro. Beim Blick auf die Zahlen lohnt auch der Vergleich mit dem Niveau vor der Covid-Krise. Hier wird deutlich, dass der Umsatz noch etwas hinterherhinkt, denn 2019 setzte AXA mit 103,5 Milliarden Euro etwas mehr um. Beim Ergebnis hingegen, und das ist letztendlich was zählt, verdient der Versicherungskonzern inzwischen deutlich mehr als vor der Krise. 2019 waren es 3,9 Milliarden Euro.

Von anderen Krisen, wie dem Russland-Ukraine-Konflikt, ist der Versicherer wenig betroffen. Aus der Ukraine hat sich AXA vor einigen Jahren zurückgezogen und besitzt in Russland nur eine Minderheitsbeteiligung an einem Gemeinschaftsunternehmen. Konzernchef Buberl rechnet daher mit sehr geringen Auswirkungen des Konflikts auf das Geschäft.

Voller Zuversicht blickt AXA in die Zukunft: das operative Ergebnis je Aktie, für das der Versicherer von 2020 bis 2023 ein Wachstum von drei bis sieben Prozent angepeilt hat, soll am oberen Ende der Spanne liegen. Und mit gut gefüllter Kasse erfreut der Versicherer seine Investoren mit einem weiteren Aktienrückkaufprogramm im Wert von 500 Millionen Euro. Bereits im November hatten die Franzosen ein Paket im Wert von 1,7 Milliarden Euro lanciert.

Anleger, die die aktuelle Schwankungsbreite an den Märkten nutzen, um potenziell unbegrenzte Wertsteigerungen einer Direktanlage in Risikopuffer einzutauschen, sollten auch Anlagealternativen wie Express-Zertifikate Relax in Betracht ziehen. Diese Papiere profitieren von Schwankungen der Märkte, stellen attraktive Renditen in Aussicht und sind mit einem zweistelligen Risikopuffer ausgestattet, der am Ende der Laufzeit das Investmentrisiko begrenzen kann. Obendrein ist eine Rückzahlung vor dem Ende der Laufzeit möglich.



7,70 Prozent mögliche Zinsen pro Periode und vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeit – bei 40 Prozent finalem Puffer



Das DekaBank AXA Express-Zertifikat Relax 06/2028 (WKN DK05EM) bietet bei sinkenden Tilgungsschwellen die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung zum Nennbetrag (1.000,00 Euro) zuzüglich des maßgeblichen Zinsbetrags in Höhe von 77,00 Euro je Periode. Vor dem Ende der Laufzeit wird das Zertifikat zurückgezahlt, wenn der Schlusskurs der AXA-Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf oder über der jeweiligen Tilgungsschwelle notiert. Die Tilgungsschwelle liegt 2023 bei 100 Prozent und sinkt in den Folgejahren jeweils um fünf Prozentpunkte bis auf 80 Prozent im Jahr 2027. Kommt es zu keiner vorzeitigen Rückzahlung, erfolgt bei Endfälligkeit im Juni 2028 die Rückzahlung zum Nennbetrag zuzüglich des maximalen Zinsbetrags von 462,00 Euro je Zertifikat, wenn der Aktienschlusskurs am Bewertungstag, dem 13.06.2028, die Barriere (60,00 Prozent des Startwerts) mindestens behauptet.



Eine Barrierenunterschreitung am Bewertungstag führt hingegen zu Verlusten. In einem solchen Negativszenario werden keine Zinsen gezahlt und an den Anleger werden statt des Nennbetrags im Wert gesunkene AXA-Aktien zu 100 Prozent des Startwerts übertragen. Zudem ist wie bei jedem Zertifikat das Emittentenrisiko zu beachten, weil insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust drohen würden.



Die Zeichnung läuft vom 28.03.2022 bis 14.04.2022, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung.

