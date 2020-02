Axa steigert operatives Ergebnis leicht

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Versicherer Axa hat 2019 im Tagesgeschäft dank eines deutlich besseren Ergebnisses im Schaden- und Unfallbereich etwas mehr verdient als vor einem Jahr. Der Gewinn im operativen Geschäft zog um vier Prozent auf 6,45 Milliarden Euro an, wie der Allianz-Konkurrent am Donnerstag in Paris mitteilte. Unter dem Strich stieg das Ergebnis dagegen um 80 Prozent auf knapp 3,9 Milliarden Euro. Grund für den überproportionalen Anstieg des Überschusses war eine hohe Abschreibung, die auf das Ergebnis 2018 gedrückt hatte. Mit dem Gewinn enttäuschte Axa die Erwartungen der Experten. Die Bruttoprämien legten um ein Prozent auf fast 104 Milliarden Euro zu. Die Dividendenerhöhung um sieben Prozent auf 1,43 Euro je Aktie lag jedoch im Rahmen der Expertenprognose./zb/mne/jha/